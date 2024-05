Třetí den na Roland Garros: Velké francouzské loučení při jubileu i dvě argentinské naděje

Alizé Cornetová při French Open 2017, kdy došla do osmifinále

V Paříži se v úterý bude dohrávat úvodní kolo dvouher a Livesport Zprávy vybírají tři zápasy, které byste si neměli nechat ujít. French Open zřejmě zažije velkou rozlučku Alizé Cornetové, s velkými ambicemi ale do turnaje vstoupí dvě argentinské naděje – Tomáš Martín Etcheverry i senzační semifinalistka z roku 2020 Nadia Podoroská.

12:00, kurt Philippe Chatriera

Chystá se další velké loučení, tentokrát půjde o ženu a domácí hráčku Alizé Cornetovou. Čtyřiatřicetiletá Francouzka už dávno oznámila, že právě v Paříži odehraje svůj poslední turnaj v profesionální kariéře. Vzhledem k těžkému losu je velmi pravděpodobné, že loučení při její jubilejní 20. účastí na French Open proběhne už po prvním kole.

Cornetová, která startuje díky divoké kartě udělené organizátory, se totiž střetne s vycházející asijskou hvězdou Qinwen Zheng. Teprve jedenadvacetiletá Číňanka má velmi působivé poslední měsíce. Na US Open došla mezi nejlepších osm hráček a v lednu v Melbourne se dokonce probojovala do finále. Aktuálně jí patří osmé místo světového žebříčku a na Roland Garros už Cornetovou potkala. Při své první účasti v roce 2022 nepovolila domácí ikoně ani hru a Francouzka za stavu 0:6 a 0:3 zápas skrečovala. Tentokrát by si jistě přála důstojnější odvetu.

13:00, kurt Suzanne Lenglenové

Hvězda argentinského sympaťáka Tomáse Martína Etcheverryho výrazně zazářila poprvé právě loni v Paříži. Postup do čtvrtfinále katapultoval muže, jehož idolem i vzorem je ikonický Juan Martin Del Potro, do elitní třicítky, kde se drží dodnes. Etcheverrymu antuka svědčí, uhrál na ní své nejlepší výsledky, i když zatím na žádný turnajový titul nedosáhl. Naposledy mu finále proteklo mezi prsty z mečbolu před týdnem v Lyonu.

V cestě mu na úvod stojí ambiciozní mladík Arthur Cazaux. Ten předvedl parádní jízdu na lednovém Australian Open, kde při své první účasti mimo jiné porazil Holgera Runeho, a automaticky se stal jednou z největších mladých francouzských nadějí. Jednadvacetiletý talent však v průběhu jara zastavily zdravotní potíže. Poslední dva zápasy musel skrečovat, nejprve v půlce března na Masters v Miami a poté o měsíc později v Barceloně. Od té doby nikde nehrál a na domácí grandslam tak dorazil bez přípravy.

20:00, kurt Simonne Mathieuové

A ještě jednou Argentina, tentokrát Nadia Podoroská v ženské soutěži. Ta bude mít totiž pro French Open vždy výjimečné místo v srdci, před čtyřmi lety v Paříži coby kvalifikantka a 131. hráčka světa zazářila šokujícím postupem do semifinále. I když už nikdy takto výrazný úspěch nezopakovala, je to antuka, na kterou tradičně upíná své největší naděje.

Respekt tak musí mít i někdejší světová jednička Viktoria Azarenková, která ve svých 34 letech hraje jednu z nejlepších sezon poslední doby. Letos už nasbírala 20 vítězných duelů, v Brisbane a Miami byla v semifinále, a čtvrtfinále uhrála v Dauhá i na antukových dvorcích v Charlestonu a Římě. Roland Garros je ale nejslabším turnajem běloruské hráčky, do druhého týdne se za posledních 10 let dostala jen jednou a její semifinále z roku 2013 je opravdu už spíše historie.