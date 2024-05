Nadal poprvé končí v prvním kole French Open. Příště tu už zřejmě hrát nebudu, přiznal

Rafael Nadal (37) poprvé v kariéře prohrál svůj úvodní zápas na French Open. Čtrnáctinásobný španělský šampion týden před 38. narozeninami podlehl po více než třech hodinách boje 3:6, 6:7, 3:6 světové čtyřce a čerstvému šampionovi Masters v Římě Němci Alexanderu Zverevovi (27) a poprvé na pařížské antuce nevyhraje alespoň dvě utkání.

Rafael Nadal loni přišel o téměř celou sezonu, po operaci kyčle se marně vrací do obvyklé formy a pomalu se smiřuje s koncem kariéry. I když si stále nechává pootevřená dvířka, rok 2024 je zřejmě jeho posledním mezi profesionály a s jednotlivými turnaji se neoficiálně loučí.

Pro pravděpodobnou rozlučku se svým milovaným French Open k němu los nebyl vůbec milosrdný, neboť hned pro první kolo vyfasoval jednoho z největších favoritů Alexandera Zvereva. Byť světové čtyřce a vítězi poslední generálky v Římě vzdoroval přes tři hodiny, nabídl mu 18 brejkbolů, třetinu nezlikvidoval a prohrál 3:6, 6:7, 3:6.

Nadal vstoupil do zápasu ztrátou servisu, při němž neuhrál ani jeden fiftýn. Úvodní sadu už nezachránil, ale ve druhé se mu povedl v pátém gamu brejk a za stavu 5:4 podával na vyrovnání na 1:1 na sety. Jenže o servis podruhé přišel a opět čistou hrou. Následně nevyužil dva brejkboly a po neúspěchu v tie-breaku stál před těžkou výzvou.

Sedmatřicetiletý Španěl během kariéry vyhrál pouze 4 z 25 zápasů, v nichž prohrával 0:2 na sety, přičemž za posledních 17 let se mu velký obrat povedl pouze jednou. Na Roland Garros se v této situaci ocitl teprve podruhé a znovu to skončilo třísetovou porážkou. Byť na začátku třetího dějství vedl 2:0, na obrat proti o téměř 11 let mladšímu Němci neměl síly.

Statistiky zápasu Alexander Zverev – Rafael Nadal Livesport

"Nevím, co teď říct. Díky Rafovi, za to co ty dlouhé roky předváděl. Bylo mi velkou ctí s ním hrát. Když jsem vyrůstal, tak jsem Rafu sledoval. Ze mě se stal profesionál a měl jsem možnost si s ním také zahrát. Nemám víc, co bych řekl, tohle je Rafova chvíle," řekl Zverev bezprostředně po postupu a předal slovo svému soupeři.

"Chci říct děkuju. Dnes jsem z vás cítil úžasnou energii," dostal možnost promluvit k fanouškům mimořádně také poražený Nadal. "Nevím, co teď říct. Nevím, jestli jsem tady naposledy. Pokud ano, tak jsem si to užil. Poslední dny byly úžasné. Ale momentální pocity jsou takové, že se těžko popisují. Ale je jedinečné, jakou lásku z tohoto místa cítím," přiznal rodák z Mallorky.

"Musím teď hlavně pogratulovat Sašovi ke skvělému zápasu a vítězství. Přeju mu všechno nejlepší do dalšího průběhu turnaje i sezony," nezapomněl Nadal poděkovat svému přemožiteli za zápas, který pod zataženou střechou kurtu Philippea Chatriera sledovali i Novak Djokovič či Carlos Alcaraz.

Vítěz rekordních 14 ročníků chyběl na French Open za posledních 20 let pouze loni. Letos při celkově 19. startu zaznamenal svůj nejhorší výsledek, když poprvé se nepodívá alespoň do 3. kola. V celkově 116. utkání na pařížské antuce prohrál teprve počtvrté, Zverev se stal jeho teprve třetím přemožitelem z celkově 74 vyzývatelů po Robinu Söderlingovi (osmifinále 2009) a Novaku Djokovičovi (čtvrtfinále 2015 a semifinále 2021). V sezoně 2016 Nadal nenastoupil k utkání 3. kola.

"Poslední dva roky pro mě byly těžké. Ale dokázal jsem všechno překonat, dokázal jsem se vrátit na Roland Garros. Jen jsem neměl ideálního soupeře pro první kolo. Dokázal jsem být konkurenceschopný, ale nebyl jsem tak dobrý, jako Saša," uznal Nadal.

V úvodním kole grandslamu ztroskotal teprve potřetí v kariéře a podruhé se loučí bez zisku alespoň jednoho setu. Na Australian Open 2016 podlehl v pětisetové bitvě Fernandu Verdascovi a ve Wimbledonu 2013 prohrál 0:3 s Belgičanem Stevem Darcisem.

"Je pro mě těžké říct, co bude následovat. Je ale vysoké procento, že už tady příště hrát nebudu. Užívám si cestování s rodinou a tělo se cítí lépe než před dvěma měsíci. Ale možná za pár měsíců řeknu, že je konec," uvedl Nadal.

"Ale ještě mám před sebou pár cílů, rád bych se sem v létě na tehle kurtu vrátil na olympijský turnaj. Pokud budu dobře připraven, budu rád za tu šanci. Během kariéry jsem tady prožil spoustu nádherných momentů, které jsem si jako dítě ani neuměl představit," dodal bývalý nejlepší tenista světa.

Dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů či majitel olympijského zlata Zverev v Paříži zvládl velmi těžký krok na cestě za prvním grandslamovým titulem a definitivně zahnal vzpomínky na jejich poslední vzájemné utkání v Paříži. Semifinále v roce 2022 nedohrál kvůli vážnému zranění kotníku, které ho do konce sezony vyřadilo ze hry.

Ve druhém kole se sedmadvacetiletý Němec střetne s domácím Giovannim Mpetshim Perricardem, který v sobotu v Lyonu slavil premiérový triumf na okruhu ATP, nebo s Belgičanem Davidem Goffinem.

