Zverev měl ve třetím kole namále, s Griekspoorem v závěru likvidoval manko dvou brejků

Světová čtyřka Alexander Zverev (27) byl již ve třetím kole French Open velmi blízko vyřazení. Jeden z největších favoritů, který do Paříže dorazil po triumfu na Masters v Římě, prohrával s Tallonem Griekspoorem v rozhodující setu už 1:4, manko dvou brejků ale smazal a Nizozemce po více než čtyřech hodinách udolal 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6. V osmifinále německého tenistu čeká souboj s Holgerem Runem (21).

Alexander Zverev po nepříliš povedeném začátku antukového jara ovládl Masters v Římě, kde si poprvé v sezoně zahrál finále a ukončil devět měsíců dlouhé čekání na titul.

Nabyté sebevědomí nyní prodává i na French Open, byť po dvou třísetových výhrách nad hvězdným Španělem Rafaelem Nadalem a Belgičanem Davidem Goffinem měl ve třetím kole nečekané problémy s Tallonem Griekspoorem. Nizozemského vrstevníka udolal až po čtyřech a čtvrt hodinách boje 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 a vzájemnou bilanci upravil na 4:1.

Sedmadvacetiletý Němec prohrál první tři gamy a úvodní sadu už nezachránil. Pak sice otočil na 2:1, ale ve čtvrté sade nevyužil brejkbol na 2:0 a pořádně si zavařil. Griekspoor totiž obrat zastavil, vrátil se do hry a v rozhodujícím setu vedl 4:1 se dvěma brejky v zádech.

Nizozemec ze třetí světové desítky ale při vidině premiérového postupu do osmifinále grandslamu znervózněl a své snažení do úspěšného konce nedotáhnul. Zverev se ziskem čtyř gamů v řadě vrátil do hry a v rozhodujícím super tie-breaku nakonec roli favorita potvrdil.

"Byl to neuvěřitelný zápas proti neuvěřitelnému hráči, který je neuvěřitelně nebezpečný. S ním je to vždycky boj, hraju s ním hrozně nerad. Zaslouží si velké uznání, bojoval až do konce. Atmosféra byla úžasná a já si užíval každou vteřinu," komentoval Zverev těžké utkání, během něhož zaznamenal 56 winnerů a 41 nevynucených chyb.

Majitel olympijského zlata z Tokia 2021 a vítěz dvou ročníků Turnaje mistrů si připsal 9. výhru v řadě a bilanci v pětisetových zápasech na Roland Garros vylepšil na 9:1.

Finalista US Open 2020 Zverev startuje na French Open podeváté v kariéře a posedmé v řadě nechybí v osmifinále. Letos v něm semifinalista posledních tří ročníků narazí na Holgera Runeho, s nímž jediný vzájemný duel předloni na domácí antuce v Madridu prohrál.

Jednadvacetiletý Dán přehrál 7:5, 6:1, 7:6 slovenského lucky losera Jozefa Kovalíka, jenž hrál v 31 letech svůj životní grandslam, Rune bude proti Zverevovi usilovat o čtvrtfinále i při třetím startu na Roland Garros.

