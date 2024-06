Siniaková je v 10. finále majoru, po boku Gauffové si zahraje o třetí titul z Roland Garros

Kvůli zranění tradičních partnerek z nouze vytvořený, nicméně nebezpečný deblový pár Kateřina Siniaková (28) a Coco Gauffová (20) na French Open proměnil první společný turnaj v postup do finále grandslamu. V boji o něj sice česká tenistka s o osm let mladší Američankou ztratily po nevyužití setbolů za stavu 5:2 poprvé set, ale vývoj proti nasazeným Caroline Dolehideové (25) a Desirae Krawczykové (30) otočily a vyhrály 5:7, 6:4, 6:2. O titul se utkají s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.

Kateřina Siniaková a Coco Gauffová v průběhu sezony přišly o své stále deblové parťačky Storm Hunterovou a Jessicu Pegulaovou, které trápí zdravotní potíže, a během antukového jara hrají po boku volných partnerek.

Před Roland Garros se bývalé nejlepší deblistky světa dohodly na premiérové společné spolupráci, vytvořily nebezpečnou dvojici a na antuce v Paříži jim to funguje. V pěti duelech nenašly přemožitelky a postoupily do finále.

Po čtyřech výhrách 2:0 na sety načaly skvěle i semifinále proti osmým nasazeným Američankám Caroline Dolehideové a Desirae Krawczykové. Po dvou brejcích se ujaly vedení 5:2 a měly dva setboly, Siniaková ale servis neudržela, česko-americký pár ztratil pět gamů v řadě a rázem poprvé na turnaji prohrával.

Gauffová se Siniakovou se ale dokázaly znovu plně zkoncentrovat a vývoj otočily. Přestože česká tenistka celkem třikrát po sobě prohrála hru při svém podání, příliš mrzet jí to nemuselo. Společně se čtvrtou nejlepší singlistou světa Gauffovou, která ve čtvrtek prohrála semifinále dvouhry proti Ize Šwiatekové, vývoj otočily a zvítězily 5:7, 6:4, 6:2.

Osmadvacetiletá Siniaková postoupila do jubilejního 10. grandslamového finále a teprve podruhé je v něm s jinou partnerkou než Barborou Krejčíkovou, s níž slavila všech sedm triumfů na majorech. Před sedmi lety si zahrála finále také s Lucií Hradeckou na US Open. Na French Open může navázat na triumfy z let 2018 a 2021.

Vítězka loňského US Open ve dvouhře žen Gauffová bude bojovat o první grandslamovou trofej ve čtyřhře, zatím si zahrála 'jen' dvě finále po boku Pegulaové (French Open 2022 a US Open 2023).

Paoliniová si zahraje dvě finále

V nedělním finále Siniaková s Gauffovou narazí na Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, které zdolaly 1:6, 6:4, 6:1 ukrajinsko-rumunské duo Marta Kosťuková a Gabriela Ruseová a po triumfu v Římě přidaly 10. výhru v řadě.

Osmadvacetiletá Paoliniová v Paříži může získat double, neboť senzačně postoupila i do finále dvouhry, v němž v sobotu vyzve Igu Šwiatekovou, a zajistila si posun do TOP 10.

Italský tenis má na French Open zastoupení ve finále ve třech ze čtyř hlavních kategorií. Ve čtyřhře mužů si o titul zahrají Simone Bolleli a Andrea Vavassori, jen Jannik Sinner v singlu mužů v semifinále podlehl Carlosi Alcarazovi a své krajany nenapodobil.

Výsledky French Open ve čtyřhře žen