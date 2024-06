Alcaraz vyhrál bitvu se Sinnerem. Jako nejmladší je ve finále grandslamů na všech površích

Carlos Alcaraz (21) potřetí v kariéře a poprvé na pařížské antuce postoupil do finále grandslamového turnaje a jako nejmladší v historii zkompletoval sbírku finálových duelů na všech třech površích. V semifinále španělský mladík zdolal po více než čtyřhodinovém boji 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 nastupující světovou jedničku Itala Jannika Sinnera (22) a po US Open a Wimbledonu zaútočí také na trofej z Roland Garros.

Carlos Alcaraz na jaře laboroval se zraněním pravého předloktí a během přípravy na Roland Garros odehrál jen čtyři zápasy v Madridu. Na druhý grandslam sezony tak sice dorazil bez zápasového rytmu, ale v Paříži předvádí od úvodního kola přesvědčivé výkony a postupně si poradil už s šesti soupeři.

Jednadvacetiletý Španěl cestou do semifinále ztratil jediný set a po Sebastianu Kordovi, Félixi Augeru-Aliassimem či Stefanos Tsitsipasovi narazil na jednoho z největších favoritů Jannika Sinnera. O rok staršího Itala, který v lednu na Australian Open zaznamenal první grandslamový titul a ve středu získal jistotu premiérového posunu na post světové jedničky.

A úvod zápasu se Alcarazovi vůbec nepovedl. Čtyřikrát přišel o podání, prohrával 2:6 a 0:2 a nebyl v optimální psychické pohodě. Během výměny stran se dokonce rozčiloval nad nedostatkem ručníků s ledy, postupně však dokázal ovládnout své emoce i dění na kurtu.

Sinner už ve třetím setu začal bojovat s křečemi, které dostával do ruky a do dlaní. Přesto si nečekaně vypracoval vedení 2:1 na sety, ale podobně jako předloni ve čtvrtfinále US Open ho neudržel. Alcaraz zapomněl na zpackaný úvod, hýřil větší energií a po 4 hodinách a 7 minutách boje zvítězil 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Statistiky zápasu Carlos Alcaraz – Jannik Sinner Livesport

"Musíte se naučit mít radost i z toho, když při zápase trpíte. To je klíč. Zejména na antuce a tady na Roland Garros. Hrají se dlouhé výměny, čtyřhodinové zápasy na pět setů. Musíte bojovat i trpět," uvedl v televizním rozhovoru Alcaraz.

Itala letos porazil i podruhé a celkovou vzájemnou bilanci vylepšil na 6:4. "Ve své krátké kariéře jsem hrál nejtěžší zápasy asi právě proti Jannikovi. Tenhle a na US Open v roce 2022. Jannik je skvělý hráč a já doufám, že si s ním ještě spoustu podobných zápasů zahraju," řekl španělský tenista.

Jednadvacetiletý Alcaraz hrál semifinále grandslamu popáté v kariéře, potřetí v něm zvítězil a jako nejmladší v historii postoupil do finále grandslamů na betonu, trávě i antuce. Na US Open 2022 i ve Wimbledonu 2023 to nakonec dotáhnul až k triumfu, v neděli se pokusí udržet stoprocentní finálovou úspěšnost i při premiéře ve finále Roland Garros.

O druhé místo ve finále svedou souboj v pátek večer norský finalista posledních dvou ročníků Casper Ruud a Němec Alexander Zverev.

