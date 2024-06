Čtvrtfinálová vzpoura outsiderek. Paoliniová a Andrejevová vyřadily dvě velké favoritky

Jasmine Paoliniová se prodrala do semifinále French Open.

Jasmine Paoliniová po oslavě 28. narozenin prožívá životní sezonu. Po osmifinále na Australian Open či nejcennějším triumfu na tisícovce v Dubaji se po výhře 6:2, 4:6, 6:4 nad světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou (24) prodrala do semifinále French Open a po svém nejlepším grandslamovém výsledku se může těšit na premiérový posun do TOP 10. O finále si italská tenistka zahraje s Ruskou Mirrou Andrejevovou (17), která se výhrou nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou (25) postarala o další senzaci.

Jasmině Paoliniová se teprve letos na Australian Open dostala poprvé přes druhé kolo grandslamu a dotáhla to až do osmifinále. Na podniku WTA 1000 v Dubaji pak senzačně získala svůj druhý a dosud nejcennější titul a nyní životní formu potvrzuje i na French Open.

Až dosud osmadvacetiletá Italka vyhrála na pařížské antuce jen tři zápasy prvního kola, letos však dokázala vyřadit už pět soupeřek. Po Darje Savilleové, Hailey Baptisteové, Biance Andreescuové a Jelině Avanesjanové si vyšlápla i na světovou čtyřku Jelenu Rybakinovou, kterou při debutu ve čtvrtfinále grandslamu zdolala 6:2, 4:6, 6:4.

Paoliniová potrápila Rybakinovou už v dubnu na antuce ve Stuttgartu a loni přes ní díky skreči Kazašky postoupila v Cincinnati. Věděla, že má hru i na její skalp a do zápasu vstoupila sebevědomě.

V prvním setu se italská tenistka vyrovnala většinou aktivně hrající soupeřce v počtu vítězných úderů (8:8) a především byla takřka bezchybná. Rozdíl nevynucených chyb byl výmluvný (1:16) a Paoliniová se po zásluze ujala vedení.

Ve druhé sadě ale s vidinou blížícího se úspěchu znervózněla a ztěžkla jí ruka. Za stavů 2:1 a 4:3 nepotvrdila dva brejky a Kazaška po zisku tří her po sobě vyrovnala a psychická výhoda měla být na její straně. Paoliniová ale bojovala dál a i když také ve třetím dějství dvakrát přišla o servis bezprostředně po brejku a prohrávala 3:4, vyhrála poslední tři gamy a své fanoušky potěšila širokým úsměvem.

"Je to neuvěřitelný pocit. Mám za sebou těžký zápas. Ve druhém setu mě lehce přemohly emoce. Ale řekla jsem si že je dobrá a je to grandslamová šampionka, tak se to může stát. Jen bojuj dál, soustřeď se na každýá další úder a teď jsem tady," usmívala se Paoliniová v pozápasovém rozhovoru po skalpu wimbledonské šampionky.

"Na ten druhý set jsem musela zapomenout. Dokázala jsem to přijmout a vrátit se k výkonu, který mě dovedl k vítězství. Takže přijmout realitu a bojovat dál," řekla ke svému receptu na úspěch při premiérovém vystoupení na kurtu Philippea Chatriera. "Byla čest na tomto kurtu hrát a jsem šťastná, že jsem vyhrála, protože je to jeden z nejlepších kurtů na světě."

Paoliniová si v 18. střetnutí s hráčkou TOP 10 připsala teprve páté vítězství, až dosud měla na kontě skalpy Aryny Sabalenkové, (Indian Wells 2022), Rybakinové (v Cincinnati 2023 jí soupeřka vzdala), Caroline Garciaové (Zhengzhou 2023) a Ons Jabeurové (Stuttgart 2024).

Přestože ještě před pěti měsíci nebyla nikdy ve 3. kole grandslamu a na kontě měla jediný titul z menší akce WTA 250, mimo jiné i skvělá letošní bilance 9:1 na majorech jí zajistila premiérový posun do TOP 10.

Vítězka Wimbledonu z roku 2022 Rybakinová hrála čtvrtfinále majoru popáté v kariéře, své maximum na Roland Garros z roku 2021 ale nepřekonala a třetí grandslamové a první pařížské semifinále nevybojovala. Čtyřiadvacetiletá Kazaška, si letos už pětkrát zahrála finále a tři z nich přetavila, má nyní v této sezoně zápasovou bilanci 34:6, z toho 12:2 na antuce.

Paolinová si o finále zahraje ve čtvrtek s další senzační semifinalistkou Mirrou Andrejevovou., s níž na konci dubna v Madridu prohrála jediný vzájemný zápas. Sedmnáctiletá Ruska se ve čtvrtfinále postarala o vyřazení světové dvojky Aryny Sabalenkové z Běloruska, kterou zdolala 6:7, 6:4, 6:4.

Zatímco v osmifinále Sabalanková předvedla takřka dokonalý výkon, čtvrtfinále ji nezastihlo v optimální formě. Běloruska se v průběhu utkání čím dál více trápila a bojovala se zdravotními problémy. Úvodní set navzdory ztrátě tří servisů po sobě vyhrála v tie-breaku, energie jí ale i nadále výrazně ubývala.

Andrejevová sice neodvrátila ani jeden ze šesti brejkbolů, ale vývoj dokázala otočit. Ve druhé i třetí sadě smazala manko brejku, předvedla 43 winnerů a 26 nevynucených chyb a na třetí pokus Sabalenkovou porazila.

"Na konci jsem zapomněla, jaký je stav. Když jsem měla druhý mečbol, snažila jsem si představovat, že odvracím brejkbol, abych nebyla pod takovým tlakem. A nakonec jsem to nějak zvládla," řekla k nervóznímu závěru utkání Andrejevová, jež během antukového jara začala spolupracovat s bývalou vítězkou Wimbledonu Conchitou Martínezovou.

"Hlavně ze začátku zápasu jsem byla nervózní, ale trochu mě překvapilo, že diváci fandili i mě. Moc jsem to nečekala, ale nakonec jsem si to moc užila," usmívala se ruská teenagerka, jež si po Ons Jabeurové a Markétě Vondroušové připsala třetí skalp členky TOP 10. Ve světovém žebříčku si zajistila posun na 23. místo.

Andrejevová v Paříži podruhé překonala své grandslamové maximum a vůbec poprvé na hlavním okruhu postoupila do semifinále. Jejím maximem na majorech byla osmifinále Wimbledonu 2023 a Australian Open 2024.

Ruska ve věku 17 let a 37 dní porazila hráčku TOP 2 na grandslamu jako nejmladší od Wimbledonu 1999, kdy si Jelena Dokicová vyšlápla na Martinu Hingisovou. V Paříži napodobila Monicu Selešovou, která v roce 1990 skolila Steffi Grafovou. Zároveň se stala nejmladší semifinalistkou grandslamu ve dvouhře žen od US Open 2017 (Hingisová).

Vítězka lednového Australian Open Sabalenková naopak našla po sérii 11 výher svou první letošní přemožitelku na grandslamech a poprvé v kariéře nezvládla čtvrtfinále majoru, v nichž měla bilanci 8:0. Na grandslamu bude chybět mezi čtyřkou nejlepších poprvé od Wimbledonu 2022.

První semifinálovou dvojici vytvořily už v úterý trojnásobná šampionka Iga Šwiateková z Polska a Američanka Coco Gauffová.

