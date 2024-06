Rybakinová vyrovnala maximum na French Open, bez ztráty setu je ve čtvrtfinále i Sabalenková

Světová čtyřka Jelena Rybakinová (24) na French Open neztratila set ani se čtvrtou soupeřkou. Ukrajinku Elinu Svitolinovou (29) porazila 6:4, 6:3, vzájemnou bilanci vyrovnala na 2:2 a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své pařížské maximum z roku 2021. O třetí grandslamové semifinále se kazašská tenistka utká s Italkou Jasmine Paoliniovou (28). Suverénně pavoukem prochází také světová dvojka Aryna Sabalenková (26), jež nedala šanci Emmě Navarrové (23) a oplatila jí nedávnou porážku.

Jelena Rybakinová v Paříži dál potvrzuje roli jedné z největších favoritek a ani se čtvrtou soupeřkou neztratila set a víc jak sedm gamů. Po Greetje Minnenové, Arantxe Rusové a Elise Mertensové si poradila i s bývalou světovou trojkou a aktuálně 19. hráčkou žebříčku Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán přitom žádný zápas nevyhrála bez ztráty servisu, o který přišla dohromady osmkrát. Proti o pět let starší Ukrajince a čtyřnásobné čtvrtfinalistce zaváhala dvakrát, velké komplikace ale znovu řešit nemusela a zvítězila 6:4, 6:3.

Statistiky zápasu Elina Svitolinová – Jelena Rybakinová Livesport

"Se svým výkonem jsem moc spokojená. Elina je velmi dobrá soupeřka, už jsem to párkrát poznala. Je to velká bojovnice a jsem ráda, že se mi dnes podařilo vyhrát ve dvou setech," řekla Rybakinová, jež vylepšila letošní bilanci na 34:5, z toho 12:1 na antuce. Už pětkrát si zahrála finále a tři z nich přetavila v titul.

Wimbledonská šampionka z roku 2022 postoupila do čtvrtfinále grandslamu popáté v kariéře, na Roland Garros vyrovnala své tři roky staré maximum. O třetí grandslamové a první pařížské semifinále si zahraje s Italkou Jasmine Paoliniovou (H2H 2:1), s níž musela v dubnu na antuce ve Stuttgartu do tří setů.

Osmadvacetiletá Paoliniová se teprve letos na Austrlian Open dostala přes druhé kolo grandslamu a dotáhla to až do osmifinále. Na tisícovce v Dubaji pak senzačně získala svůj druhý a dosud nejcennější titul a životní formu potvrzuje i nyní na French Open. Po pondělním obratu a výhře 4:6, 6:0, 6:1 nad Ruskou Elinou Avanesjanovou postoupila poprvé do čtvrtfinále majoru a pokud přidá ještě jednu výhru, posune se poprvé do TOP 10.

Krátce po Rybakinové na kurt nastoupila Aryna Sabalenková a také ona přehrála i svou čtvrtou soupeřku ve dvou setech. Emmu Navarrovou smetla po velmi dobrém výkonu 6:2, 6:3, když zaznamenala 36 winnerů a jen 12 nevynucených chyb, a Američance oplatila březnovou porážku z Indian Wells.

Statistiky zápasu Emma Navarrová – Aryna Sabalenková Livesport

"Teď mě čeká posilovna a malé protažení, nějaké fyzio. A když budu mít štěstí, půjdeme na večeři. Ale to nejzábavnější se děje tady na kurtu před vámi, o nic nepřicházíte," nastínila své pozápasové plány Sabalenková, která letos na grandslamech vyhrála všech 11 zápasů a 22 setů.

Šestadvacetiletá Běloruska startuje na French Open posedmé v kariéře. Teprve loni překročila třetí kolo a skončila až v semifinále na raketě Karolíny Muchové, byť disponovala vedením 5:2 v rozhodujícím setu a měla i mečbol.

Vítězka posledních dvou ročníků Australian Open si o obhájení loňského výsledku a semifinále na sedmém grandslamu po sobě zahraje s naturalizovanou Francouzkou Varvarou Gračovovou, nebo ruskou hvězdičkou Mirrou Andrejevovou.

Už v neděli vytvořily první dvě čtvrtfinálové dvojice Markéta Vondroušová s Igou Šwiatekovou a Coco Gauffová s Ons Jabeurovou.

Výsledky French Open ve dvouhře žen