Dvanáctý den na Roland Garros: Československé derby, Coco proti jedničce a outsiderky o finále

V Paříži se ve čtvrtek budou hrát semifinálové zápasy žen, do závěrečných bojů ale spějí i souteže juniorů a juniorek. Livesport Zprávy představují tři utkání, které byste si neměli nechat ujít.

13:00, kurt číslo 6

Mladé české tenistky v roce 2021 a 2022 vyhrály na Roland Garros soutěž juniorek a na úspěchy Lindy Noskové a Lucie Havlíčkové nyní může navázat další z nadějí. Do čtvrtfinále letošního ročníku se probojovaly Laura Samson a Tereza Valentová a právě druhou jmenovanou čeká ve čtvrtečním odpoledni velmi prestižní bitva.

Její soupeřkou je nejvýše nasazená slovenská nadějě Renáta Jamrichová, která se pyšní trofejí z lednového Australian Open, v posledním vzájemném utkání ale loni na US Open uspěla Valentová, která po dvouhodinové třísetové bitvě postoupila do finále. Tenistka pražské Sparty letos hraje na antuce velmi dobře, při generálce v rakouském Annenheimu došla až do finále a na oranžové hlíně má bilanci 7:1. Souboj s Jamrichovou je pikantní také v tom, že společně hrají čtyřhru a i tam usilují o postup do semifinále.

15:00, kurt Philippe Chatriera

Šwiateková byla už před startem turnaje největší favoritkou, v semifinále French Open je už počtvrté a v posledních třech kolech naprosto dominovala – ztratila pouhých osm gamů. Ve druhém kole ale byla naopak jediný míček od vyřazení, když čelila mečbolu Naomi Ósakaové. Obhájkyně titulu vyhrála v Paříži už 19 zápasů v řadě a v rámci probíhajícího antukového jara zapsala už 17 výher po sobě a k vyrovnání vlastní nejdelší antukové neporazitelnosti jí chybí jedno vítězství.

Gauffová ale na dálku dává vědět, že se nebojí. Sice musela ve čtvrtfinále řešit komplikace s Ons Jabeurovou, zápas ale otočila a do pařížského semifinále prošla podruhé v kariéře. Když se jí na tiskové konferenci zeptali, jak vnímá formu Šwiatekové, odpověděla, že není ani Potapovová ani Vondroušová, které schytaly kanáry.

Gauffová se stane po Roland Garros světovou dvojkou, ale se Šwiatekovou rozhodně nemá dobrou bilanci. Prohrála 10 z 11 zápasů včetně dvou setkání v Paříži (finále 2022, čtvrtfinále 2023), i proto má ale zároveň polské suverénce co vracet.

17:00, kurt Philippe Chatriera

Italská senzace turnaje se až ve svých 28 letech poprvé dostala dál než do druhého kola grandslamů. Navíc si díky skalpu favorizované Jeleny Rybakinové zajistila debut v TOP 10 světového pořadí. Pro zasvěcené ale její semifinálová účast na French Open nemusí být tak velkým překvapením, v roce 2024 Paoliniová vyhrála "tisícovku" v Dubaji a byla finále v Palermu a Monastir. Daleko došla i v Cincinnati, na Australian Open i v Římě.

Na druhé straně kurtu bude 17letá Mirra Andrejevová, která vyřadila ve čtvrtfinále favorizovanou světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a stala se nejmladší grandslamovou semifinalistkou od Martiny Hingisové v roce 1997. Ruská teenagerka se po French Open posune minimálně mezi 25 nejlepších hráček světa a bude to pouhých 16 měsíců po dohrání své poslední juniorské akce.

Jediný vzájemný zápas se hrál nedávno na antuce v Madridu a navrch měla Andrejevová (7:6 a 6:4), nicméně musela řešit manko 2:5 a likvidovat setbol. Pro Paoliniovou bude zápas obtížnější v tom, že na Roland Garros hraje společně se Sarou Erraniovou úspěšně i čtyřhru a na kurtu zatím strávila téměř o šest hodin víc než její soupeřka.