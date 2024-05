Nevěřila jsem, že ten zápas můžu ještě vyhrát, říká Šwiateková po výhře nad Ósakaovou

Iga Šwiateková (22) na letošním French Open útočí na hattrick. Ve druhém kole však musela odvracet mečbol proti Naomi Ósakaové (26), sama polská tenistka po zápase uvedla, že nevěřila, že vývoj duelu ještě může zvrátit. Zároveň se vyjádřila k nesportovnímu chování francouzského publika.

Světová jednička byla na pokraji vyřazení, dokázala se však zvednout a porazila Ósakaovou 7:6, 1:6, 7:5. Udržela si tak šanci na třetí titul z Roland Garros v řadě, což se doposud povedlo pouze třem hráčkám.

Šwiateková v rozhodujícím setu proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Ósakaové prohrávala 2:5, dokonce čelila jednomu mečbolu, který však velmi dobrým bekhendovým returnem odvrátila. Nakonec dokázala rodačka z Varšavy vyhrát posledních pět gamů a postoupila tak do třetího kola.

"Upřímně jsem nevěřila, že bych mohla vyhrát, byla bych naivní, kdybych si to v tu dobu myslela," řekla Šwiateková, která má kariérní bilanci na French Open 30-2.

"Vlastně se mi podařilo být více koncentrovaná až ke konci zápasu. V prvním a druhém setu jsem cítila, že nejsem úplně ve své klasické zóně. Když jsem potom byla pod tlakem, dokázala jsem přepnout a to naštěstí zabralo," oddychla si Polka.

Ósakaová, která v červenci 2023 přivedla na svět dceru Shai, se od té doby ukázala teprve na druhém grandslamu. Mnoho tenisových fanoušků považuje výkon Japonky za jeden z nejlepších v její kariéře.

"Tenhle zápas byl opravdu intenzivní, na druhé kolo mnohem intenzivnější, než jsem si představovala," řekla Šwiateková, která si ve třetím kole zahraje s vítězkou zápasu Jana Fettové vs Marie Bouzková. "Naomi hrála úžasný tenis a možná z ní za chvíli bude antuková specialistka," dodala.

Nesportovní chování diváků

Když Šwiateková ve třetím setu bojovala o vítězství v zápase, výkřik jednoho z fanoušků v průběhu výměny ji očividně frustroval. "Když jsem pod velkým tlakem a někdo něco během výměny zakřičí, je to velmi rušivé a těžko se soustředí," řekla polská hráčka, když po zápase promlouvala k fanouškům na kurtu Philippa Chatriera.

"Je to pro nás vážné a někdy je těžké to přijmout. Hrajeme o hodně a jde o dost peněz. Bylo by skvělé, kdybyste nás mohli podpořit před utkáním, ale ne během něj. Mám vás ráda a vždycky jsem tu ráda hrála, tak v tom pokračujme," zakončila pozápasový rozhovor přímo na kurtu.

Šwiateková se o incidentu znovu rozpovídala na pozápasové tiskové konferenci, když bylo téma chování diváků na French Open opakovaně skloňováno v souvislosti se zápasem prvního kola mužské části, kde belgický tenista David Goffin tvrdil, že na něj jeden z fanoušků plivl žvýkačku.

"Stalo se to během zápasu víckrát, nejčastěji před returnem, i proto jsem o tom chtěla mluvit. Kdyby se to stalo jen jednou, nechala bych to být," uvedla trojnásobná vítězka pařížského grandslamu o pokřikování fanoušků během hry.

"Jsem si vědoma toho, že je francouzské publikum velmi vášnivé. Ale máme v tenisovém světě pravidla, že by mělo být v hledišti v průběhu výměny ticho. Já jsem jen chtěla poukázat na to, že různé výkřiky pro nás nejsou jednoduché," nechala se slyšet Šwiateková.

Dvaadvacetiletá Polka si je jistá, že francouzsští fanoušci můžou být kvůli jejím výrokům v dalším kole proti ní. "Vím, že francouzské obecenstvo dokáže být i pěkně nepříjemné, takže v dalších zápasech nechci být pod radarem. Nevím, zda to bylo dobré rozhodnutí to vůbec vytahovat," dodala Šwiateková.