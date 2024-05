Šwiateková odvrátila mečbol Ósakaové i nejhorší Roland Garros a dál útočí na hattrick

Šwiateková bitvu dotáhla do vítězného konce.

Iga Šwiateková (22) málem našla svou teprve třetí přemožitelku na pařížské antuce a poprvé nepřešla přes druhé kolo French Open. Trojnásobná šampionka čelila mečbolu agresivně a riskantně hrající Naomi Ósakaové (26), vítězka posledních dvou ročníků ale v závěru využila nervozity japonské soupeřky a tříhodinovou bitvu čtyřnásobných grandslamových vítězek pod zataženou střechou dvorce Philippea Chatriera nakonec vyhrála 7:6, 1:6, 7:5. O postup do osmifinále by si mohla zahrát s Marií Bouzkovou.

Iga Šwiateková před French Open vyhrála obě antukové tisícovky v Madridu a Římě a čtyři z osmi letošních turnajů zakončila triumfem a navázat na ně může i na svém oblíbeném grandslamu v Paříži. Po úvodní drtivé výhře nad domácí Leoliou Jeanjeanovou ale měla namále už ve druhém kole s Japonkou Naomi Ósakaovou.

Šwiateková sice po ztrátě vedení 4:2 a odvrácení setbolu za stavu 4:5 získala první set v tie-breaku, jenže v dalším průběhu začala páchat více nevynucených chyb, vítězné míče trefovala jen sporadicky a sérii šesti ztracených fiftýnů prohrávala 7:6, 1:6, 2:5 a 0:30.

Z kritické situace se ale i zásluhou soupeřky, které s vidinou blížícího se skalpu světové jedničky ztěžkla ruka, vyhrabala. Ósakaová najednou přestala trefovat riskantní bomby na lajny a více kazila. A když měla mečbol při svém podání, Šwiateková trefila parádní return, který nedokázala dostat přes síť.

Dvaadvacetiletá Polka nakonec zvítězila po třech hodinách boje 7:6, 1:6, 7:5 a s o čtyři roky starší Japonkou vyhrála druhý ze tří vzájemných duelů. A to i přesto, že vyhrála o pět bodů méně a soupeřka ji přestřílela na vítězné údery 54:37.

Statistiky zápasu. Livesport

"Byl to velmi intenzivní zápas. Na druhé kolo intenzivnější, než bych očekávala. Naomi hrála úžasný tenis, měl uvolněné ruce. Někdy hodně riskuje, ale je to její styl. Hrála opravdu skvělý tenis a jsem ráda, že je zpátky a zase hraje dobře," komentovala Šwiateková.

Šwiateková startuje na Roland Garros pošesté v kariéře a svou parádní bilanci na pařížské antuce vylepšila 30:2. Porážky utrpěla pouze při debutu v sezoně 2019 v osmifinále proti Simoně Halepové a o dva roky později v čtvrtfinále proti Marii Sakkariové. V letech 2020, 2022 a 2023 získala tří ze čtyř grandslamový trofejí.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová, jež dvakrát vyhrála Australian Open i US Open, hrála v Paříži poprvé po mateřské pauze. Postoupit do třetího kola a vyrovnat své maximum z let 2016, 2018 a 2019 ale nedokázala.

Šwiateková si o osmifinále i při šesté účasti na French Open zahraje s českou tenistkou Marií Bouzkovou, nebo Chorvatkou Janou Fettovou. Jejich duel byl za stavu 6:2 a 1:0 z pohledu české tenistky přerušen kvůli dešti a dohrávat se bude až ve čtvrtek.

