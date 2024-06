Vondroušová splnila roli favoritky a prošla do čtvrtfinále French Open. Vyzve Šwiatekovou

Markéta Vondroušová (24) potvrdila i ve čtvrtém zápase na letošním French Open roli favoritky. Bývalá finalistka si v osmifinále poradila 6:4, 6:2 se srbskou kvalifikantkou Olgou Danilovičovou (23) a podruhé si v areálu Rolanda Garrose zahraje čtvrtfinále. O své teprve druhé semifinále po triumfu ve Wimbledonu zabojuje proti největší favoritce Ize Šwiatekové (23). Polka za pouhých 40 minut deklasovala dvakrát 6:0 Anastasii Potapovovou (23).

Markéta Vondroušová dokonale využila příznivého losu po cestě do čtvrtfinále letošního French Open. Nasazená pětka potkala Rebeku Masárovou (94. v žebříčku WTA), kvalifikantku Katie Volynetsovou (108.), domácí divokou kartu Chloé Paquetovou (136.) a další kvalifikantku Olgu Danilovičovou (125.).

Také proti poslední jmenované dokázala potvrdit roli favoritky. Se srbskou tenistkou měla potíže pouze na začátku utkání, když jí dovolila ujmout se vedení 4:1. Česká jednička ovšem přestala zbytečně chybovat, manko velmi rychle dohnala a po brejku ve vyrovnaném devátém gamu už měla zápas pod kontrolou.

Úvodní dějství uzavřela ziskem pěti her v řadě a sérii protáhla náskokem 2:0 ve druhé sadě. Vedení brejku si bez problémů hájila a soupeřce od zmíněného nepříznivého stavu 1:4 nakonec povolila už jen dva gamy.

Statistiky zápasu. Livesport

"Tenhle kurt mám hrozně ráda. Byl to těžký zápas, prohrávala jsem v něm 1:4, ale jsem ráda, že jsem to otočila a postoupila," řekla v pozápasovém rozhovoru Vondroušová. "Musela jsem zůstat soustředěná až do konce, protože jsem věděla, že se (Danilovičová) v minulých zápasech dokázala i z nepříznivého stavu vrátit," doplnila.

Rodačka ze Sokolova se probojovala do druhého týdne antukového grandslamu potřetí v kariéře a svou bilanci v osmifinálové fázi vylepšila na 2:1. Jejím maximem je finále ročníku 2019, v němž byla nad její síly Ashleigh Bartyová.

V úterý bude usilovat o své teprve druhé semifinále po senzačním triumfu loni ve Wimbledonu. Po čtvrtfinálové účasti na US Open se jí totiž přestalo i vinou neideální fyzické kondice dařit. Přesto se drží na svém žebříčkovém maximu, šestém místě.

Čtvrtfinále grandslamů si zahraje počtvrté. Na French Open 2019 přehrála Petru Martičovou, loni ve Wimbledonu porazila Jessicu Pegulaovou a poté na US Open podlehla Madison Keysové. V Paříži v této fázi narazí na největší favoritku a světovou jedničku Igu Šwiatekovou. S Polkou prohrála všechny tři předchozí souboje ve dvou setech.

Vondroušová bude mít ve čtvrtfinále nejtěžší možnou soupeřku. Iga Šwiateková sice byla ve druhém kole na pokraji vyřazení a likvidovala mečbol Naomi Ósakaové, nicméně je stále největší favoritkou na triumf. V osmifinále s Anastasií Potapovovou, která se dostala takto daleko na grandslamech poprvé, to potvrdila.

Přemožitelka Marie Bouzkové popáté v kariéře zvítězila bez ztráty jediného gamu. Předtím se jí to povedlo proti Karolíně Plíškové ve finále v Římě 2021, Andree Prisacariuové v BJK Cupu 2022, Anastasii Pavljučenkovové loni v Římě a Xinyu Wang na loňském French Open.

Proti Potapovové slavila postup za pouhých 40 minut. Ruská outsiderka dokázala za celý zápas uhrát jen 10 bodů a spáchala celkem 19 nevynucených chyb, přičemž vyrobila pouhých pět vítězných úderů a trefila jen 39% prvních podání.

Světová jednička postoupila do druhého týdne French Open i při svém šestém startu. V osmifinále vypadla pouze v roce 2019 a poté ovládla tři z následujících čtyř ročníků. Na pařížské antuce může letos dokonat hattrick, v loňském finále zvládla bitvu s Karolínou Muchovou.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka v posledních letech na nejpomalejším povrchu dominuje. Do letošního antukového jara sice vstoupila semifinálovým nezdarem s Jelenou Rybakinovou ve Stuttgartu, ovšem od té doby vyhrála všech 16 zápasů, což zahrnuje triumfy na tisícovkách v Madridu a Římě.

