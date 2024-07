Berrettini ovládl oblíbenou antuku v horském Gstaadu. Tam, kde před šesti lety slavil poprvé

Matteo Berrettini (28) vyhrál antukový turnaj ATP 250 ve švýcarském Gstaadu, kde v roce 2018 slavil svůj premiérový triumf na hlavním okruhu a také třetí účast zakončil finálovým duelem. V deštěm přerušeném souboji o titul italský tenista deklasoval 6:3, 6:1 Francouze Quentina Halyse (27), který hrál finále poprvé v kariéře.

Matteo Berrettini slavil ve Gstaadu v roce 2018 svůj premiérový titul na okruhu ATP, v roce 2022 prohrál až ve finále s Casperem Ruudem a letos celkově třetí účast ve třítisícovém městečku v nadmořské výšce 1050 metrů dotáhl znovu až k triumfu. Stejně jako před šesti lety přitom neztratil ani set.

Poslední tři soupeře navíc přehrál i bez ztráty podání. Po skalpech Félixe Augera-Aliassimea a nejvýše nasazeného Stefanose Tsitsipase ve finále smetl 6:3, 6:1 o rok mladšího Francouze Quentina Halyse.

Přitom první šanci na brejk měl Halys a to hned tři po sobě. Jenže Berrettini od stavu 2:3 a 0:40 prohrál po svém servisu už jen jeden z 26 fiftýnů. Soupeřův odpor zlomil ziskem sedmi míčků v řadě a odskočil do vedení 5:3.

V tu chvíli zápas na 30 minut přerušila dešťová přeháňka a Halys definitivně vypadl z rytmu. Italský tenista získal 16 bodů v řadě a Francouz byl za stavu 0:5 rád, že alespoň zažehnal potupného kanára. Berrettini zvítězil po hodině hry 6:3, 6:1 a soupeři oplatil devět let starou porážku z turnaje ITF.

"Když jste krátce před přerušením brejknuti, tak během té pauzy o tom hodně přemýšlíte. Na kurtu byste to tolik neřešili, protože se soustředíte na každou další výměnu," chápal Berrettini soupeřův výpadek po dešťové pauze.

Osmadvacetiletý Ital, jehož kariéru brzdí častá zranění, vstoupil do letošní sezony až v březnu po půlroční pauze zaviněné zraněním kotníku. Byť ho další zdravotní potíže vyřadily na dvě měsíce ze hry a přišel i o Roland Garros, představil se od té chvíle včetně jednoho challengeru na osmém turnaji, počtvrté to dotáhl do finále a podruhé triumfoval.

V celkově 15. finále na hlavním okruhu wimbledonský finalista z roku 2021 vybojoval 9. titul. Popáté zvítězil na antuce, další čtyři trofeje přidal na trávě.

"Chci teď hlavně zůstat zdraví. A pokud bych si zajistil nasazení pro Australian Open, byl by to skvělý bonus," radoval se bývalý šestý hráč světa Berrettini, který se vrátí do TOP 50. Příští týden bude startovat na další dvěstěpadesátce v rakouském Kitzbühelu.

Přestože byl 192. hráč světa Halys už v prvním kole kvalifikace šestkrát dva míčky od vyřazení, prožil Švýcarsku životní turnaj. Sedmadvacetiletý Francouz si ve Gstaadu zahrál teprve podruhé semifinále na okruhu ATP a padl až při premiéře ve finále. Příští týden se formu pokusí prodat na challengeru ve švýcarském Zugu.

