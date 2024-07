Berrettiniho oblíbený horský Gstaad. Poprvé tam našel i recept na Tsitsipase

Před šesti lety ve švýcarském Gstaadu slavil svůj premiérový triumf na okruhu ATP, letos Matteo Berrettini (28) na stejném místě až na pátý pokus porazil Stefanose Tsitsipase (25). Italský tenista zvítězil nad nejvýše nasazeným Řekem bez ztráty podání 7:6, 7:5 a také svůj třetí start ve třítisícovém městečku v nadmořské výšce 1050 metrů proměnil v postup do finále. V něj přetavil již čtvrtý z osmi letošních turnajů, o titul se italský šampion z roku 2018 utká s Francouzem Quentinem Halysem (27).

Matteo Berrettini slavil ve Gstaadu v roce 2018 svůj premiérový titul na okruhu ATP, v roce 2022 prohrál až ve finále s Casperem Ruudem a nyní je ve finále i při své třetí účasti. Cestou do něj neztratil stejně jako před šesti lety ani set, poslední dva soupeře Félixe Augera-Aliassimea a Stefanose Tsitsipase porazil dokonce bez ztráty servisu.

V semifinále s nejvýše nasazeným Tsitsipasem nečelil jedinému brejkbolu. V tie-breaku úvodní sady byl třikrát dva míčky od ztráty setu, ale k setbolu Řeka nepustil. Jediný brejk zaznamenal v samotném závěru utkání, zvítězil 7:6, 7:5 a vzájemnou bilanci upravil na 1:4.

"Vím, že se na servis musím hodně soustředit, až do konce se mi ho nedařilo brejknout. Servisu jsem věnoval hodně pozornosti a energie. Stefanos je skvělý hráč a ví, jak měnit situace. Jsem rád, že jsem stejně jako včera zahrál v důležitých okamžicích o trochu lépe," komentoval Berrettini.

Osmadvacetiletý Ital, jehož kariéru brzdí časté zdravotní potíže, letos startuje včetně jednoho challengeru na osmém turnaji a už počtvrté to dotáhl až do finále.

Statistiky zápasu Stefanos Tsitsipas – Matteo Berrettini Livesport

"Každý rok, každé finále je jiné. Při prvním to bylo velké očekávání. Nikdy předtím jsem na okruhu nehrál ani semifinále. Zamiloval jsem si zdejší podmínky, každým zápasem hrál čím dál lépe a nakonec získal titul," zavzpomínal italský tenista na svůj premiérový triumf.

"Letos je to z mnoha důvodů zcela jiný pocit. Kvůli zraněním jsem byl dlouho mimo kurt, takže se tak nějak postupně vracím a dosáhnout na finále na tomto speciálním místě je výjimečný pocit. Rozhodně jeden z nejlepších," pochvaloval si bývalý osmý hráč světa Berrettini, jenž v březnu figuroval mimo TOP 150, ale v případě triumfu se vrátí do TOP 50.

V celkově 15. finále si wimbledonský finalista z roku 2021 Berrettini zahraje o 9. titul, z toho pátý na antuce. jeho soupeřem bude Quentin Halys, a o rok mladším Francouzem si zahrál pouze v roce 2015 na turnaji ITF a ve dvou setech prohrál.

"Pamatuju si, že to bylo v Toskánsku, na tvrdém povrchu. Pamatuju si, jak jsem nedokázal returnovat jeho servis, takže doufám, že zítra to bude lepší. Viděl jsem tady všechny jeho zápasy. Věří si, porazil skvělé soupeře. Bude to těžké, ale budu připraven," prohlásil Berrettini.

Přestože byl 192. hráč světa Halys už v prvním kole kvalifikace šestkrát dva míčky od vyřazení, prožívá Švýcarsku životní turnaj. Ve svém teprve druhém semifinále na okruhu ATP sedmadvacetiletý Francouz porazil 6:3, 7:6 Němce Jana-Lennarda Struffa a poprvé postoupil do finále.

