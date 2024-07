Dočká se Řecko další medaile z tenisu na OH? Tsitsipas tomu věří, splnil by si tím dětský sen

Tenista Stefanos Tsitsipas (25) uvedl, že olympijské hry pro něj mají zvláštní význam vzhledem ke společnému řeckému původu. Dodal, že by si chtěl na pařížských hrách splnit svůj sen a získat medaili. Pomoci mu v tom může i zkušenost s kurty Roland Garros.

Řecko dosud získalo na olympijských hrách tři medaile v tenise. Všechny v roce 1896 na prvních novodobých olympijských hrách konaných v Aténách. "Řecko a olympijské hry k sobě určitě patří jako chleba s máslem. Účast na nich je mým snem od chvíle, kdy jsem začal hrát tenis," řekl 12. hráč světa Tsitsipas v rozhovoru pro Stats Perform, který byl zveřejněn ve středu.

"Od chvíle, kdy jsem poprvé vzal do ruky tenisovou raketu, jsem vždycky chtěl být sportovcem, který se takové akce zúčastní. A mít navíc reálnou šanci usilovat o medaili je něco mimořádného," dodal.

"Můj sen stále existuje, stále se vyvíjí a já k němu kráčím po vlastní cestě. Největším zadostiučiněním by pro mě bylo odjet z her s cenným kovem," zasnil se Tsitsipas.

Tenisový turnaj na olympijských hrách se uskuteční od 27. července do 4. srpna v areálu Roland Garros, který slouží také jako dějiště French Open. Tsitsipas v minulosti na těchto antukových kurtech zaznamenal několik úspěchů, v roce 2021 se probojoval do finále French Open a v posledních dvou ročnících se dostal do čtvrtfinále.

Na svá utkání sám pětadavcetiletý Řek zavzpomínal. "Před několika lety jsem na stejném stadionu zažil velký úspěch, když jsem si zahrál finále," uvedl. "Takže se tam mohu vrátit plný sebedůvěry s tím, že je v mé mysli, abych tentokrát uspěl. Věřím, že budu schopný dopracovat se k cíli a dotáhnout, co se mi před lety nepodařilo," vrátil se k prohře s Novakem Djokovičem.

Tsitsipas se na olympiádě představí ve dvouhře i ve čtyřhře mužů po boku svého o dva roky mladšího bratra Petrose.