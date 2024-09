Překvapivé finále pětistovky v Guadalajaře. O premiérový titul se utkají Gadecká s Frechovou

Podnik WTA 500 v mexické Guadalajaře uvidí nečekaný souboj o titul a novou šampionku. Životní turnaj hrající australská kvalifikantka Olivia Gadecká (22) v semifinále porazila Kolumbijku Camilu Osoriovou (22) a potřetí vylepšila své maximum na hlavním okruhu. Polka Magdalena Frechová (26) zdolala Francouzku Caroline Garciaovou (30) a postoupila do svého teprve druhého a dosud největšího finále.

Olivia Gadecká zaznamenala na hlavním okruhu WTA jen čtyři vítězství, všechna na domácí půdě. Bilanci s hráčkami TOP 100 měla velmi nelichotivou 2:25, přičemž jedna ze dvou výher byla navíc po skreči soupeřky.

Nyní na podniku WTA 500 v mexické Guadalajaře ale prošla dvoukolovou kvalifikací a své chudé konto výher v hlavních soutěžích během pár dnů zdvojnásobila na osm. Všechny vítězství si dvaadvacetiletá Australanka připsala proti členkám elitní stovky, s nimiž má rázem bilanci 6:25.

V prvním kole vyřadila bývalou vítězku US Open (2017) a 63. hráčku světa Sloane Stephensovou, ve druhém porazila bývalou finalistku Australian Open (2022) a 11. hráčku světa Danielle Collinsovou, při premiéře ve čtvrtfinále se nezastavila na 99. hráčce světa a semifinalistce Roland Garros (2022) Martině Trevisanové a v sobotním semifinále přehrála i 80. ženu světového pořadí Camilu Osoriovou z Kolumbie.

"Byl to velmi dobrý zápas. Myslím, že jsem po celou dobu hrála výjimečně dobře. Za stavu 4:1 jsem začala být trochu nervózní a myslela moc dopředu, ale pořád jsem si věřila. Jsem se svou hrou vážně spokojená," pochvalovala si Gadecká.

152. hráčka světa Gadecká v Mexiku vyhrála včetně kvalifikace všech šest zápasů a ztratila v nich jediný set. Posledním úspěchem si zajistila nejen finále, ale navíc také premiérový posun do TOP 100 žebříčku WTA.

Gadecká se může stát první vítězkou turnaje WTA od ledna 2022, kdy Ashleigh Bartyová těsně před ukončením kariéry ovládla Australian Open.

O titul si Gadecká zahraje v prvním vzájemném duelu s Magdalenou Frechovou. V životní formě hrající šestadvacetiletá Polka ve svém největším semifinále a prvním na tvrdém povrchu zdolala v souboji nasazených hráček 7:6, 7:5 Francouzku Caroline Garciaovou a po lednovém úspěchu na Australian Open porazila bývalou světovou čtyřku a vítězku předloňského Turnaje mistryň i ve druhém vzájemném střetnutí.

Frechová přitom v obou setech prohrávala 0:3. V úvodní sadě dokonce za stavu 3:5 na returnu přežila dva setboly, v tie-breaku otočila vývoj z 0:3. ve druhém dějství od stavu 3:4 při podání soupeřky získala devět míčků v řadě, vyhrála 4 z 5 posledních gamů a zajistila si postup do největšího finále.

"Mám teď v sobě spoustu emocí, je těžké to popsat. Tohle je moje první finále na WTA 500, což je speciální. Je to pro mě velký krok," řekla Frechová, jež se posune poprvé do TOP 40.

Frechová si své první semifinále zahrála teprve letos v červenci na antukovém Livesport Prague Open (WTA 250), kde to rovněž dotáhla nakonec až do finále. V boji o titul nestačila na krajanku Magdu Linetteovou. V Guadalajaře byla ve čtvrtfinále posedmé v kariéře a vůbec poprvé na akci kategorie WTA 500.

Guadalajara tak v neděli pozná novou vítězku turnaje WTA. O titul se utkají tenistky, které čeká největší finále. Gadeckou první v kariéře, Frechovou druhé.

Výsledky turnaje WTA 500 v Guadalajaře