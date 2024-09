Tennis Tracker: Šramková své první finále prohrála, Srbsko s Djokovičem v Davis Cupu nezaváhalo

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 15. září?

Hlavní události

19:08 – Rebecca Šramková na akci WTA 250 v Monastiru poprvé v kariéře překročila čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, ale ve svém prvním finále na této úrovni neuspěla. Slovenská tenistka podlehla v tuniském městě 3:6, 5:7 kvalifikantce Sonay Kartalové, která před startem turnaje nezapsala ani jedno vítězství v hlavních soutěžích turnajů WTA. Britku čeká premiérový posun do elitní stovky žebříčku. Více informací najdete v článku.

15:46 – Srbsko si dle očekávání poradilo na domácí půdě s oslabeným Řeckem bez Stefanose Tsitsipase už po třech zápasech a postoupilo do kvalifikace o finálový turnaj Davisova poháru 2025, kterou budou hrát i Češi. V sobotu bodovali po hladkých výhrách Miomir Kecmanovič i Novak Djokovič a v nedělní čtyřhře uspěli po setech 6:3, 3:6, 6:3 Djokovič s Hamadem Medjedovičem proti Aristotelisovi Thanosovi a Petrosovi Tsitsipasovi.

Další zprávy

22:58 – Nizozemci měli v posledním utkání skupiny A v italské Boloni proti domácím loňským šampionům jasný úkol, a sice za každou cenu urvat jeden bod, který by jim k postupu do čtvrtfinále Davisova poháru stačil. Pořádně se zapotili, jelikož se jim to povedlo až ve čtyřhře, v níž Wesley Koolhof s Boticem van de Zandschulpem zdolali 7:6, 7:5 Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho. Více informací najdete v článku.

18:27 – Skupinu B na finálovém turnaji Davisova poháru ve Valencii vyhrál domácí výběr Španělska. Duel o první místo s finalisty posledních dvou ročníků z Austrálie musela rozhodnout čtyřhra, ve které Marcel Granollers s Pedrem Martínezem zdolali 5:7, 6:4, 6:4 Matthewa Ebdena a Maxe Purcella. Více informací najdete v článku.

15:42 – Britští tenisté ztratili na domácí půdě v Manchesteru už po první dvouhře, v níž Daniel Evans prohrál 0:6, 5:7 s Denisem Shapovalovem, možnost postupu do listopadových vyřazovacích bojů Davis Cupu ve španělské Málaze. Kanada si naopak účast v další fázi zajistila a společně s ní postupuje Argentina. Více informací najdete v článku.

14:00 – Vít Kopřiva prohrál loni finále na challengeru v polském Štětíně, ale v letošním roce v souboji o titul ve stejném dějišti uspěl. Rodák z Bílovce, který měl být původně v tomto týdnu součástí daviscupového týmu, porazil 7:5, 6:2 nenasazeného Andreu Pellegrina z Itálie a získal svou čtvrtou trofej z challengerů, první po roce. Více informací najdete v článku.

12:51 – Slovenští tenisté nedokázali při svém debutu na finálovém turnaji Davis Cupu vyhrát ani jeden zápas. Naši sousedé nestačili ve Skupině C v čínském Zhuhai postupně na Německo, USA ani Chile. Proti Jihoameričanům začal Norbert Gombos a podlehl 6:2, 1:6, 2:6 Cristianovi Garínovi. Následně sice srovnal Jozef Kovalík po překvapivé výhře 6:4, 6:7, 6:1 nad světovou dvaadvacítkou Alejandrem Tabilem, nicméně Gombos s Lukášem Kleinem v rozhodující čtyřhře nevyužili mečbol na returnu a padli 4:6, 7:6, 6:7 s Tomásem Barriosem Verou a Nicolásem Jarrym. Více informací najdete v článku.

06:23 – Magdalena Frechová na podniku WTA 500 v mexické Guadalajaře zdolala ve svém největším semifinále a prvním na tvrdém povrchu 7:6, 7:5 Francouzku Caroline Garciaovou a podruhé v kariéře postoupila do finále. O premiérový titul si šestadvacetiletá Polka zahraje s o čtyři roky mladší Australankou Olivií Gadeckou (H2H 0:0).

06:18 – Olivia Gadecká na turnaji WTA 500 v Guadalajaře pokračuje v životním turnaji. Dvaadvacetiletá Australanka, jež na hlavním okruhu vyhrála jen čtyři zápasy na domácí půdě a nikdy nebyla ve čtvrtfinále, v Mexiku porazila včetně kvalifikace už šest soupeřek. S kolumbijskou vrstevnicí Camillou Osoriovou si poradila hladce 6:2, 6:3 a postupem do finále si zajistila premiérový posun do TOP 100.