Fils v Hamburku získal největší titul. Ve finálové bitvě přehrál domácího obhájce Zvereva

Alexander Zverev (27) na antukovém turnaji ATP 500 v rodném Hamburku prohrál 3,5 hodiny trvající bitvu s Arthurem Filsem (20) a nedokázal obhájit loňský titul. Francouzský mladík si po výhře 6:3, 3:6, 7:6 ve svém třetí finále na okruhu připsal druhý triumf a posune se do TOP 20 žebříčku.

Zverev byl jako obhájce titulu a nasazená jednička ve finále v Hamburku jasným favoritem. Navíc s Filsem vyhrál oba předchozí zápasy, oba na domácí půdě. Loni s ním v tomto dějišti ztratil v semifinále jen šest her, letos v Halle musel zápas otáčet. Právě od začátku travnaté sezony se francouzský mladík prezentuje v dobré formě, ale čekání na větší úspěch ukončil až v přístavním městě na severu Německa.

Fils začal své třetí kariérní finále brejkem a rychle se ujal vedení 3:0. Francouz v průběhu sady odvrátil všech devět brejkbolů Zvereva a po necelé hodině proměnil při vlastním podání hned první setbol. Ve druhém dějství byl od začátku lepší domácí hráč, který v šesté hře využil až svůj celkově 17. brejkbol a na podání už do konce setu nezavahál.

Největší přetahovanou přinesl třetí set, ve kterém oba hráči museli o svá podání bojovat. Rozhodující sada dospěla až do zkrácené hry, ve které Francouz dominoval a po třech hodinách a 33 minutách využil hned první mečbol a mohl slavit největší titul kariéry. Fils v tomto zápase odvrátil neuvěřitelných 21 z 22 brejkbolů soupeře.

"Udělal jsem všechno pro to, abych tento zápas vyhrál. Dokonce jsem dostal křeče za stavu 5:5. Zkusil jsem podání spodem, protože jsem už nemohl servírovat. Bohužel to dav vzal špatně. Je mi to jedno. Vyhrál jsem, a to je vše" řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu směrem k bizarní situaci na konci zápasu.

Zverev si před dvěma týdny Wimbledonu poranil po podklouznutí levé koleno a byť odehrál další zápas a půl, panovaly obavy z vážnějšího zranění. Lékaři mu z nohy vytáhli 40 mililitrů tekutiny a krve, podrobnější testy v Monaku ale černé scénáře nepotvrdily.

Německý tenista měl pohmožděné kloubní pouzdro a edém kostní dřeně a přestože měl stále bolesti, rozhodl se po devíti dnech vrátit do soutěžního módu a nakonec se mu titul v rodném Hamburku nepovedlo obhájit a přípravu na obhajobu olympijského zlata z Tokia 2021 zakončil hořkou porážkou.

