Zverev se před obhajobou olympijského zlata dostal na vlnu, v Hamburku je znovu ve finále

Alexander Zverev (27) na antukovém turnaji ATP 500 v rodném Hamburku porazil i čtvrtého soupeře, přestože do soutěže vstupoval s bolestmi kolena. Španěla Pedra Martíneze (27) přehrál 6:2, 6:4 a v jediné přípravě před obhajobou olympijského zlata postoupil do finále. V něm na nejvýše nasazeného německého obhájce titulu čeká v repríze loňského semifinále francouzský mladík Arthur Fils (20).

Alexander Zverev si před dvěma týdny Wimbledonu poranil po podklouznutí levé koleno a byť odehrál další zápas a půl, panovaly obavy z vážnějšího zranění. Lékaři mu z nohy vytáhli 40 mililitrů tekutiny a krve, podrobnější testy v Monaku ale černé scénáře nepotvrdily.

Německý tenista měl 'pouze' pohmožděné kloubní pouzdro a edém kostní dřeně a přestože měl stále bolesti, rozhodl se po devíti dnech vrátit do soutěžního módu a obhajovat triumf v rodném Hamburku. Na turnaji v přístavním městě na severu Německa, který je jeho jedinou přípravou před obhajobou olympijského zlata z Tokia 2021, úspěšně zvládá přechod z trávy na antuku a přešel už přes čtyři papírové outsidery.

Sestřih zápasu

Alexander Zverev neztratil set ani s Pedrem Martínezem Livesport

Po Jesperu De Jongovi, Hugu Gastonovi a Zhizhen Zhangovi zvládl první vzájemný souboj i proti 49. hráči světa Pedru Martínezovi. Španělského vrstevníka, který hrál své největší semifinále, porazil bez ztráty podání 6:2, 6:4.

"S výkonem jsem spokojený. Držel mě servis a dokázal jsem využít své šance na returnu. Na kurtu se cítím dobře a doufám, že mi to tak vydrží," řekl Zverev, který letos vyhrál už 44 utkání.

Aktuálně čtvrtý hráč světa Zverev vyhrál 22 turnajů a na kontě má dvě trofeje z Turnaje mistrů či šest triumfů na akcích Masters 1000, ale titul z předchozí sezony dokázal obhájit jen před šesti lety na domácí antuce v Mnichově. Nyní to může dokázat podruhé a opět na domácí antuce.

Ve třetím letošním a celkově 35. finále, z toho osmém na domácí půdě, se dvojnásobný grandslamový finalista Zverev utká s Arthurem Filsem, kterého loni v Hamburku porazil o kolo dříve a ve vzájemné bilanci vede 2:0.

Dvacetiletý Francouz Fils v semifinále smetl dvakrát 6:2 argentinského antukáře Sebastiána Báeze a postoupil do svého třetího a největšího finále. Dosud jediný triumf slavil loni na antuce v Lyonu. Druhá trofej by ho posunula poprvé do TOP 20.

