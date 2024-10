Češi končí ve čtvrtfinále. Menšík ztratil vedení proti De Minaurovi, Macháčovi se nepovedla odveta

Ve čtvrtfinále halového turnaje ATP 500 ve Vídni ztroskotaly po třísetových porážkách obě české naděje. Tomáš Macháč (24) podlehl 3:6, 6:3, 1:6 Britu Jacku Draperovi (22), nedokázal mu oplatit debakl z letošního US Open a neprodral se do semifinále na třetím ze čtyř posledních turnajů. Večer pak marně bojoval Jakub Menšík (19), jenž neudržel vedení 1:0 na sety proti světové desítce Alexi de Minaurovi (25). Ze hry venku je už i nejvýše nasazený Němec Alexander Zverev (27).

Tomáš Macháč si ve Vídni poradil s Maďarem Fábiánem Marozsánem i světovou devítkou Bulharem Grigorem Dimitrovem, ve čtvrtfinále už ale znovu po necelých dvou měsících nenašel recept na 18. hráče světa Jacka Drapera. O rok mladšímu Britovi podlehl 3:6, 6:3, 1:6 a v pátém vzájemném duelu podruhé prohrál.

Čtyřiadvacetiletý český tenista doplatil na neproměňování brejkbolů. Využít dokázal jen jednu z osmi šancí na brejk v šesté hře druhé sady, kterou díky tomu získal. V úvodu rozhodujícího dějství ale brejkbol nevyužil a hra se mu rozpadla. Sebevědomý Draper získal pět gamů v řadě a po 2 hodinách a 6 minutách slavil postup.

Macháčovi se tak nepovedla odveta za US Open, na kterém ve svém prvním grandslamovém osmifinále prohrál jednoznačně 0:3 na sety a uhrál pouze šest her.

Od srpna hrál Macháč pět turnajů a čtyřikrát vyhrál minimálně dva zápasy, třikrát dokonce vyřadil tři soupeře po sobě. Ve Vídni se mu to ale nepovedlo a nenavázal na nedávná semifinále z Tokia a Šanghaje, kde i díky skalpu Alcaraze vylepšil své maximum na akcích Masters.

Ve světovém žebříčku by se rodák z Berouna měl posunout na 25. pozici a vyrovnat své nejlepší umístění. V nadcházejících dvou týdnech ho čeká Masters v Paříži a dvěstěpadesátka v Bělehradu, kde ukončí sezonu.

Draper se v sobotním semifinále střetne nečekaně s Lorenzem Musettim. Italský tenista se postaral o vyřazení nejvýše nasazeného Alexandera Zvereva a bilanci s hráči elitní desítky upravil na 8:24.

Německý šampion z roku 2021 toužil po odplatě za vyřazení z olympiády v Paříži, kde přišel o šanci obhájit zlato z Tokia, a začal výborně. Hladce získal první set a ve druhém po smazání manka 1:4 disponoval za stavů 4:4 a 5:5 celkem pěti brejkboly. Žádný ale neproměnil a možnost podávat na postup si nezajistil. Dějství v tie-breaku ztratil, v úvodu rozhodující sady dvakrát po sobě neudržel podání a po více než dvou a půl hodinách boje prohrál 6:2, 6:7, 4:6.

Jakub Menšík ve Vídni v prvních čtyřech zápasech včetně kvalifikace neztratil ani set a jen dvakrát přišel o podání. V podobném duchu pokračoval i ve čtvrtfinále proti Alexi de Minaurovi, když bez ztráty servisu získal první dějství, vedení ale neudržel a prohrál 7:6, 3:6, 4:6.

Český mladík vyhrál úvodní dějství v tie-breaku, v němž po skvělých úderech odskočil do vedení 5:0 a náskok už nepustil. Na začátku druhé sady ale nevyužil dvě šance na brejk a jako první tak udeřil až De Minaur, který v šestém gamu poprvé prolomil soupeřův servis a získal klid na svou raketu.

Ve třetím dějství už devatenáctiletý Menšík ztrácel síly, kontrolu nad výměnami a na returnu byl téměř bez šance. Přestože na vítězné údery přestřílel o šest let staršího Australana 47:16, spáchal zároveň stejné množství nevynucených chyb a po více než dvou a půl hodinách boje těsně před půlnocí padl.

Devatenáctiletý Menšík odehrál celkově osmý zápas s hráčem TOP 10 a po porážce s De Minaurem má s nimi nyní bilanci 4:4. Porazit zatím dokázal "jen" Andreje Rubljova (dvakrát) a Grigora Dimitrova (dvakrát).

Z posledních 10 zápasů Menšík utrpěl pouze dvě porážky a pokaždé s členem elitní desítky navzdory vyhrané úvodní sadě. Před dvěma týdny na Masters v Šanghaji podlehl ve svém největším čtvrtfinále idolu Novaku Djokovičovi.

Menšík v celkově šestém čtvrtfinále a prvním v hale marně usiloval o své největší semifinále a celkově třetí na hlavním okruhu. Český teenager, jehož maximem je finále z únorového Dauhá, se i přesto posune poprvé do TOP 50. Teď by se měl rychle přesunout do Paříže a v sobotu vstoupit do kvalifikace tamního Masters. Sezonu pak ukončí na dvěstěpadesátce v Bělehradu.

Pětadvacetiletý De Minaur znovu zvýšil šanci se poprvé kvalifikovat na Turnaj mistrů. Aktuálně drží pozici prvního náhradníka, v případě triumfu se dostane před Andreje Rubljova a bodově se srovná se sedmým Casperem Ruudem.

V semifinále se Australan utká se sedm zápasů neporaženým Karenem Chačanovem. Čerstvý ruský šampion z Almaty přehrál snadno bez ztráty podání 6:1, 6:4 Itala Mattea Berrettiniho, když trefil 15 winnerů a udělal jen osm nevynucených chyb, a na pátý pokus si připsal jeho skalp.

