Krejčíková a Siniaková po triumfu: Jestli je zpátky naše chemie? Uvidíme v dalších týdnech

Barbora Krejčíková (28) a Kateřina Siniaková (28) zažily po více než půl roce úspěšný společný návrat na kurty. Po vítězství 6:3, 6:4 v úvodním kole turnaje WTA v Praze nad česko-slovenskou dvojicí Laura Samson (16), Renáta Jamrichová (17) si chválily společný výkon. V rozhovoru po utkání mimo jiné řekly, že vyhlížejí další zápasy včetně těch na olympijských hrách v Paříži, kde budou obhajovat tři roky staré zlato z Tokia.

"Myslím, že to byl velice dobrý výkon. Sehrály jsme se. Byl to těžký zápas, ale byly jsme aktivní a agresivní. Rozhodly i přeběhy," uvedla Siniaková.

Pro několikanásobné grandslamové šampionky byl dnešní duel první od loňského listopadu, kdy na popud Siniakové přerušily vzájemnou spolupráci. Turnaj v Praze nyní obě pojaly jako společnou přípravu před hrami v Paříži, kde začnou tenisové soutěže v sobotu.

Pozápasový rozhovor

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou. Livesport

"Myslím, že předvídat takto dopředu, jestli je to (chemie) zpátky nebo ne, není optimální. První zápas jsme odehrály, myslím, dobře. Dobře jsme se doplňovaly a vyhrály jsme. Uvidíme, jak bude vypadat druhý zápas a celkově následující dva týdny," uvedla Krejčíková.

Čerstvá wimbledonská vítězka dvouhry Krejčíková zvládla i první utkání po návratu z trávy na antuku. Na ní se uskuteční i olympijský turnaj. "Ten přechod je vždy složitý a to platí i teď. Jsou jiné odskoky, jiný pohyb a všechno je náročné. Ale bojuju s tím, jak to jde, a snažím se připravit podle nejlepšího vědomí a svědomí," řekla Krejčíková.

Její parťačka Siniaková nastoupila do čtyřhry jen pár hodin poté, co prohrála s šestnáctiletou Samson ve druhém kole singlu. Potýká se s nachlazením. "Jsem ráda, že jsem dneska přežila a zvládla oba zápasy. Cítím se dnes líp, ale je to samozřejmě znát. Já si navíc potrpím na kondici a těžím z ní. Ale bude to dobré," podotkla.

Obě tenistky si užily ve Stromovce i domácí atmosféru. Vyhrály za hodinu a 13 minut. Příště se utkají s australsko-tureckou dvojici Priscilla Honová, Zeynep Sönmezová.

"Jsem moc ráda, že tady můžu být a hrát a že se nám to dneska povedlo. Atmosféra byla třešnička na dortu. Jsem ráda, že lidi přišli a zůstali tady," řekla Krejčíková, která nastoupila s tejpy na noze a rameni. "Něco je preventivní, něco jsou dozvuky z trávy. Snažíme se na tom pracovat a zlepšuje se to. Uvidíme, jak to bude postupovat dál," dodala desátá singlistka světa.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze