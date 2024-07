Livesport Daily #306: Od začátku spolupráce jsme se skoro nezastavili, říká kouč Krejčíkové

Livesport Daily #306: Stálo mě to hodně nervů, od začátku spolupráce jsme se skoro nezastavili," říká kouč Krejčíkové, Pavel Motl

Stál v pozadí, přesto pod úspěchem Barbory Krejčíkové (28) na letošním Wimbledonu zůstane už navždycky podepsaný. V oficiálních statistikách figuruje jako její trenér. Byť sám Pavel Motl (26) svou roli v týmu wimbledonské šampionky nepřeceňuje. Jak si zvyká na zájem médií, jakou roli sám sobě přisuzuje a jak snáší narážky na svůj věk a nezkušenost? Nejen na to odpovídal Motl v další epizodě podcastu Livesport Daily.

Zhruba před rokem dostal nabídku na spolupráci od své dlouholeté kamarádky, postupně v týmu Barbory Krejčíkové převzal jednu z hlavních rolí. Tehdy dokončoval studia sportovního managementu na univerzitě v Tennessee. Dnes šestadvacetiletý Pavel Motl stále zůstává spíš v pozadí. Jeho doménou je práce na kurtu, pomáhá s tvořením zápasové strategie, ale vedle toho se stará i o naprosté pohodlí své svěřenkyně – bookuje letenky, shání ubytování, stará se o vše po organizační stránce.

"Nevím, co je to hlavní, čím jsem Báře pomohl, ale určitě na tom jejím úspěchu nějaký podíl mám. Trávil jsem s ní ty hodiny na kurtu i mimo něj. Ale to nejsem jenom já, byl tam ještě kondiční trenér Tomáš Breicetl," zdůrazňuje Pavel Motl důležitost spolupráce celého minitýmu, který podle jeho slov výborně zafungoval.

Zatímco sám je v týmu spíš klidnou silou, Breicetl plní roli hecíře a někoho, kdo umí Barboru vybudit. Krejčíková přitom neměla úplně pohodovou sezonu. Lemovala jí zranění, ale i nemoci – během sezony dokonce dva měsíce neodehrála soutěžní zápas, vrátila se až do Stuttgartu. Pak ze šesti turnajů dokázala přejít jen jednou přes úvodní kolo. Úplně jinou úroveň tenisu pak ale předvedla na londýnském grandslamu.

"Začal jsem věřit, že by to mohlo být hodně dobré, po tom zápase s Collinsovou. Danielle má letos výbornou sezonu, ale hodně naznačilo už první kolo proti Kuděrmetovové, s tou přitom v posledním zápase Bára prohrála," dodává Motl.

Během právě probíhajícího Livesport Prague Open se Krejčíková nakonec českým fanouškům představí až v úterý – po boku Kateřiny Siniakové se postaví ve čtyřhře mladé, juniorské česko-slovenské dvojici Renáta Jamrichová, Laura Samson. Ze dvouhry se nakonec po poradě s týmem odhlásila, aby pošetřila síly na nadcházející olympiádu v Paříži.

