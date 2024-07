Krejčíková se Siniakovou se na OH naladily triumfem, ve Stromovce ovládly hvězdné finále

Barbora Krejčíková (28) a Kateřina Siniaková (28) vítěznou chemii neztratily. Den před startem olympijského turnaje, na němž budou v Paříži obhajovat zlaté medaile z Tokia, slaví triumf na domácím Livesport Prague Open. Nejvýše nasazené Češky prošly soutěží na antuce ve Stromovce, kde se vedle sebe představily poprvé v sezoně, bez ztráty setu. Ve finále sedminásobné grandslamové šampionky přehrály 6:3, 6:3 vítězky pěti grandslamů ve čtyřhře žen Lucii Šafářovou (37) a Bethanii Mattekovou-Sandsovou (39), které spolu hrály po šesti letech.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si v závěru minulé sezony daly na popud druhé jmenované pauzu. Siniaková od té doby vyhrála čtyřhru na dvou grandslamech se dvěma různými partnerkami (Roland Garros s Coco Gauffovou a Wimbledon s Taylor Townsendovou), Krejčíková na začátku července dokonce ovládla wimbledonskou dvouhru.

S cílem obhájit zlatou medaili na olympijském turnaji však spolupráci pouhé čtyři dny před jeho zahájením dočasně obnovily. Generálku si naplánovaly na domácí turnaj WTA 250 v pražské Stromovce a formu vyladily dokonale. Ve třech zápasech neztratily ani set a před odletem do Paříže si zvedly sebevědomí ziskem celkově 17. společného titulu.

Vítězky sedmi grandslamů ve čtyřhře žen se v Praze představily poprvé po svých triumfech na trávě ve Wimbledonu a přechod na trávu zvládly. Ve dvou setech porazily teenagerky Lauru Samson s Renátou Jamrichovou, australsko-turecké duo Priscilla Honová a Zeynep Sönmezová a ve finále si poradily i s papírově nejtěžšími soupeřkami Lucií Šafářovou a Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Souboj o titul ve Stromovce začal vzhledem k přesunu Krejčíkové se Siniakovou na olympiádu už v 9:40, i přes brzký start však byly tribuny zaplněné a diváci sledovali hezký deblový tenis. Nejvýše nasazené Češky v úvodu ztratily vedení 2:0, ale od té chvíle už o podání nepřišly a po hodině a 13 minutách vyhrály souboj čtyř bývalých nejlepších deblistek světa 6:3, 6:3.

Livesport Prague Open – finále čtyřhry. Livesport

"Mám z toho obrovskou radost. Odehrály jsme tu pár náročných zápasů. V každém jsme se postupně zlepšovaly a jsem ráda, že jsme dnes dokázaly vyhrát," pochvalovala si Krejčíková. "Pomůže nám to. Zase jsme mohly vidět, jak jedna s druhou hraje. Mohly jsme to víc zesynchronizovat. Věřím, že v té Paříži navážeme na výkony tady z Prahy," dodala rodačka z Ivančic.

"Každý zápas je jiný, navíc teď jedeme do úplně jinýho arealu. Ale jak řekla Bára, je super, že jsme si tady zahrály a každý zápas se zlepšovaly. Do Paříže se moc těším," uvedla Siniaková půl hodiny před přesunem na letiště a následným odletem do francouzské metropole na hry po pěti kruhy.

Obě vítězky Livesport Prague Open budou na olympiádě hrát kromě společné čtyřhry, v níž je už v sobotu čekají tchajwanské sestry Latisha Chan a Hao-Ching Chan, také dvouhru. Siniaková navíc i mix se svým přítelem Tomášem Macháčem.

"Děkuju Katce. Moc se na olympiádu těším. Jsem ráda, že se nám to tady povedlo a uděláme všechno pro to, aby se na olympiádě zase zařadilo, dostaly jsme se co nejdál a zase něco přivezly domů," vytyčila Krejčíková na slavnostním ceremoniálu cíl pro Paříž. "Je to náročné, ale s tím se počítalo. Uděláme maximum, abychom byly ready a na turnaj připraveny. Necháme tam všechno, abychom něco přivezly," doplnila ji Siniaková.

Zatímco Krejčíková se dva dny před startem soutěže ve Stromovce odhlásila ze dvouhry kvůli nabitému programu i drobným bolístkám a soustředila se jen na debl, Siniaková navzdory teplotě a nachlazení odehrála navíc dva třísetové duely v singlu, přičemž po tom prvním v pondělí skončila kvůli vyčerpání organismu v nemocnici.

Poslední turnaj týmu Bucie

Sedmatřicetiletá Šafářová krátkodobě obnovila kariéru, aby si po dlouhých šesti letech zahrála ještě jeden turnaj s loučící se Mattekovou-Sandsovou. O dva roky starší Američankou, s níž vyhrála pět grandslamů ve čtyřhře žen. Navzdory velké pauze spolu v Praze vyřadily druhé nasazené Japonky Šuko Aojamaovou a Enu Šibaharovou a duo Rosatellová/Zimmermannová, než padly ve finále.

"Je to pro mě hrozně emotivní. Byl to úžasný týden, chvílemi nahoru dolů. Moc Lucce děkuju, že si se mnou ještě jednou zahrála a obnovila kvůli tomu kariéru," řekla na slavnostním vyhlášení devětatřicetiletá Matteková-Sandsová, rovněž bývalá nejlepší deblistka světa.

"Holky gratuluju. Jste teď opravdu nejlepší pár na světě. Je úžasný vás v televizi sledovat. Doufám, že v tom budete v Paříži pokračovat. Zase vás budu sledovat v televizi," smála se Šafářová. "Děkuju pořadatelům, bez divoké karty bychom tady nehrály. A děkuju i své mamce a manželovi, byl to pro ně náročný týden," dodala sedmatřicetiletá brněnská rodačka, která má s bývalým hokejistou Tomášem Plekancem dvě děti Leontýnku (4) a Olivera (2).

Ani jedna z usměvavého dua Bucie však nepotvrdila, že by se už spolu na kurtech neobjevily. Dveře si nechávají otevřené.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze