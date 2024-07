Stromovka české finále uvidí. O deblový titul si zahrají i Šafářová s Mattekovou-Sandsovou

Pořadatelé a většina fanoušků se na Livesport Prague Open dočká vysněného finále ve čtyřhře mezi vícenásobnými grandslamovými šampionkami. Domácí nasazené jedničky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se v pátek od 9:30 utkají s krajankou Lucií Šafářovou (37) a Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou (39), které v semifinále smetly 6:2, 6:2 italsko-belgické duo Camilla Rosatellová a Kimberley Zimmermannové a na prvním společném turnaji po šesti letech postoupily do zápasu o titul.

Lucie Šafářová s Bethanií Mattekovou-Sandsovou vyhrály po společném návratu po necelých šesti letech i podruhé. Duel proti Camille Rosatellové a Kimberley Zimmermannové zvládly za 61 minut. Soupeřkám vzaly pětkrát servis, samy o něj přišly jen jednou. Ve finále se utkají s Krejčíkovou a Siniakovou, které pojaly turnaj jako přípravu před olympijskými hrami v Paříži, kde budou obhajovat zlato z Tokia.

"Je to úžasný, asi jsem to úplně nečekala. Nevěděla jsem, jak to bude vypadat po tak dlouhé době, kdy jsem nehrála žádný zápas a v tom deblu se odehrává všechno rychle. Ale musím říct, že kde jsme s Bethanií skončily, tam jsme začaly a moc si to užíváme, je krásné si zahrát takhle finále. Asi je to trošku nad plán. Ono už je pro mě všechno nad plán," řekla Šafářová.

Páteční finálový program začne kvůli usnadnění přesunu hráček do Paříže už v 9:30. Otevře ho finále čtyřhry, o titul v singlu se začne hrát nejdříve v 11:30. "Finále v 9:30 je hodně přísné. Chápu samozřejmě ty důvody, takže doufám, že i lidé přijdou takhle brzy ráno. Snídani s sebou," doplnila Šafářová.

Trio českých deblistek doplněné o sympatickou Američanku tak domácím fanouškům vynahradí zklamání z dvouhry, ve které v semifinále ztroskotaly Laura Samson i nasazená jednička Linda Nosková.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze