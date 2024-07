Středa na Livesport Prague Open: Dvě česká želízka ve dvouhře i pokračování cesty BK+KS

Na Livesport Prague Open jsou ve středu na programu čtvrtfinálové zápasy a ve dvouhrách zbyly českému tenisu dvě naděje. O postup do semifinále se poperou Laura Samson (16) a Linda Nosková (19). Největší hvězdy turnaje Barboru Krejčíkovou (28) a Kateřinu Siniakovou (28) čeká čtvrtfinále čtyřhry.

14:00, centrkurt

Je to obrovská senzace, že se teprve šestnáctiletá Laura Samson probojovala mezi nejlepších osm hráček turnaje. Mladá česká naděje využila divoké karty do hlavní soutěže a po jasném vítězství nad Tarou Würthovou z Chorvatska dokázala v úterý otočit zápas s Kateřinou Siniakovou ve svůj prospěch. Samson začínala pražský turnaj jako hráčka sedmé stovku rankingu WTA, další vítězství by už jí posunulo do čtvrté stovky.

Laura Samson po postupu do čtvrtfinále Livesport Prague Open Livesport

Oksana Selechmetěvová hraje v Praze ve výjimečné pohodě. Začínala v kvalifikaci, ale v dosavadních čtyřech zápasech neztratila jediný set a dokazuje, že na antuce umí. Její letošní bilance na červené hlíně je 27:8 a za pozornost stojí i její aktuální vítězná série, která se počítá už na devět zápasů. Před příjezdem do české metropole totiž také na antuce vyhrála turnaj ITF 75 v Římě.

15:30, centrkurt

Souboj dvou devatenáctiletých hráček, z nichž jedna figuruje v TOP 30 a druhá se pomalu blíží postupu do elitní stovky. Linda Nosková zatím úspěšně ladí formu na pařížskou olympiádu a ve Stromovce zatím měla dva velmi snadné duely. Česká tenistka zatím strávila na kurtu jen necelé dvě hodiny hry a i díky skreči Němky Evy Lisové ušetřila síly na další dny. Také ale dokazuje, že jejímu razantnímu tenisu svědčí nejen hardový povrch. Na Livesport Prague Open nastřílela už devět es a při svém prvním podání získala 33 ze 43 výměn.

Linda Nosková po postupu do čtvrtfinále Livesport Prague Open Livesport

Ella Seidelová dokázala v prvním kole přehrát semifinalistku Roland Garros 2020 Nadiu Podoroskou ve třech setech a následně si poradila i s Japonkou Enou Šibaharovou. Devatenáctiletá rodačka z Hamburku ví, že z Prahy jistojistě odjede s postupem na své kariérní maximum, už díky postupu do čtvrtfinále se posunula na virtuální 133. místo světového žebříčku.

17:00, centrkurt

Spojení po více než půlroční pauze dopadlo dobře, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková snadno zvládly zápas proti teeangerkám Renatě Jamrichové a Lauře Samson a naladily se na blížící se olympijský turnaj v Paříži. V Praze už se mohou navíc soustředit výhradně na čtyřhru, Krejčíková se totiž ze singlu omluvila před startem turnaje, Siniakovou vyřadila ve druhém kole Samson.

Krejčíková a Siniaková po svém prvním utkání po pauze Livesport

I druhé kolo deblu by mělo být pro český pár snadnou záležitostí. Zeynep Sönmezová z Turecka totiž čtyřhru hraje výjimečně a pro pražský turnaj spojila síly s Priscillou Honovou na poslední chvíli. Australská tenistka skončila ve dvouhře už v prvním kole kvalifikace, Sönmezová vypadla v prvním kole s Dominikou Šalkovou. Čtvrtfinále čtyřhry je tedy solidní a možná velmi nečekaná záplata na nezdary v singlu.