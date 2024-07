Zlato z OH? Adrenalin a možnost reprezentovat nás nakopnou, hlásí Krejčíková a Siniakova

Když se Barbora Krejčíková (28) s Kateřinou Siniakovou (28) loučily s diváky po triumfu na turnaji Livesport Prague Open, před rychlým přesunem do Paříže na olympijské hry je vyprovázel pokřik: Přivezte zlato! Obhájkyně deblového triumfu v rozhovoru s novináři řekly, že se pokusí přání fanoušků splnit. Turnaj v Praze, kde porazily ve finále česko-americký pár Lucie Šafářová, Bethanie Matteková-Sandsová 6:3, 6:3, jim znovu pomohl se sehrát. Věří, že po přesunu zvládnou i sobotní úvodní duel úvodního kola.

"Divákům bych řekla, že se o to budeme snažit. Budeme bojovat o každý balon a budeme ho chtít (zlato) přivézt. Je to ale dlouhá cesta a hodně těžkých zápasů, než se někam probojujeme," uvedla Krejčíková.

Turnaj v Praze českým hráčkám, které se spolu setkaly na kurtu po více než půl roce, pomohl. Soutěží prošly bez ztráty setu. "Myslím, že ty zápasy byly dobré. S každým utkáním jsme se zlepšovaly. Bylo super, že jsme si zase spolu zahrály a navykly si na své herní styly. Mám obrovskou radost, že to takhle dopadlo. Bude to určitě hektické. Za mě nějaká sprcha a rychle na letiště," podotkla Siniaková.

Pozápasový rozhovor

Rozhovor s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou. Livesport

I kvůli jejich přesunu na letiště se finále na antuce ve Stromovce hrálo od 9:30. Turnajové jedničky poté porazily Šafářovou a Mattekovou-Sandsovou za hodinu a 16 minut. Po ceremoniálu a rozhovorech odcestovaly do Paříže. "Letíme brzy. Skoro hned. Všichni nás honí, takže brzy," řekla s úsměvem Siniaková.

Navzdory náročnému programu se cítí fit a připravené. "Cítím se dobře. Věřím, že pojedeme dál na té vlně, a kdyby se něco přihodilo, tak ten adrenalin a možnost reprezentovat nás nakopne natolik, že to prostě překonáme," uvedla Krejčíková.

Souhlasila také Siniaková, která se během týdne potýkala s virózou. "Jsem na tom dobře. Konečně se cítím o hodně lépe. Věřím, že to bude vše super. Za sebe udělám co největší regeneraci, abych byla zítra zase stoprocentní, a necháme tam všechno," uvedla letošní deblová vítězka Roland Garros a Wimbledonu.

Obhájkyně zlata se už v sobotu v úvodním kole utkají s tchajwanským párem Čchan Chao-Ling, Čchan Jüng-žan. "Je to těžké. Jakýkoliv tým tam bude, je těžký. Musíme se tam co nejrychleji dopravit, zregenerovat a zítra na ně zkusíme vlétnout a předvést dobrý tenis, abychom je porazily," podotkla Krejčíková, s tím, že na kurty si obě hráčky budou zvykat až těsně před zápasem: "Asi se jenom zítra rozehrajeme před zápasem a půjdeme na to."

Několikanásobné grandslamové šampionky kvůli programu nestihnou ani páteční zahájení her na Seině. "Nezvládáme to, i kdybychom chtěly. Ale myslím, že je lepší tam nejít, protože je to opravdu náročný program," uvedla Siniaková, kterou čeká vedle čtyřhry i dvouhra a smíšená čtyřhra po boku Tomáše Macháče.

Na olympijskou atmosféru se obě hráčky těší. "Je to asi jiné v tom, že reprezentujeme Česko a že se tam všichni jako sportovci podporujeme. Celá ta atmosféra je jiná. Hrozně moc se tam těším, že jsme tam všichni čeští sportovci dohromady a táhneme za jeden provaz," dodala Siniaková.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze