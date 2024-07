Nastupovala jsem s tím, že jsem věděla, že mě stehno bolí, mrzelo Samson po konci na turnaji

Šestnáctiletou tenistku Lauru Samson mrzelo, že musela na turnaji v Praze kvůli zranění levého stehna vzdát za stavu 6:3, 0:6, 2:4 čtvrteční semifinále s Polkou Magdalenou Frechovou (26). Poslední dny ale označila za velkou školu. Při premiéře na okruhu WTA zjistila, jaké je to hrát s nejlepšími, a novinářům řekla, že ráda by na této zkušenosti stavěla. Po rozhovoru odcestovala rovnou na magnetickou rezonanci.

"Nastupovala jsem s tím, že jsem věděla, že mě to bolí. Hrozně v tom píchalo a postupně se to zhoršovalo – hlavně u bekhendu," uvedla Samson. "Soupeřka mi tam pak začala dost hrát. Já se furt snažila a nějakým způsobem jsem si ve třetím setu vyhrávala servis. Zkoušela jsem to. Jakmile jsem ho ale prohrála, rozhodla jsem se, že už to nepůjde," doplnila.

Tenistka domácího klubu TK Sparta Praha, která startovala díky divoké kartě, měla potíže s levým stehnem už ve čtvrtfinále s Ruskou Oksanou Selechmetěvovou. Tehdy duel otočila a vyhrála. Nyní ale neuspěla. "Pojedu na magnetickou rezonanci, ale říkali mi, že tam může být malá trhlinka, nebo že je to trošku natažené. Uvidím," podotkla Samson.

Pozápasový rozhovor se Samson. Livesport

Životní vystoupení a semifinále turnaje v Praze ale hodnotila jako úspěch. "Je to super výsledek. Tenhle týden jsem si hrozně užila. Mrzí mě, že to musím zakončit takhle. Byl to ale super týden a těším se na další zápasy," řekla finalistka letošní juniorky na Roland Garros.

Na turnaji získala řadu zkušeností. Vedle Selechmetěvové porazila také krajanku a 38. hráčku světa Kateřinu Siniakovou. "Teď už jsem si zkusila hrát proti těm nejlepším, takže doufám, že mi to hodně pomůže. Myslím, že jsem se toho hodně naučila," uvedla Samson, která si v "živém" žebříčku WTA polepšila ze 634. místa na 373. příčku. "Doufám, že se teď budu dostávat i na větší turnaje. Snad ano," přála si.

Nebojí se, že by ji tento výsledek takzvaně semlel. Chce se dál soustředit na svoji práci a na vystoupení z tohoto týdne navázat. "Já to moc nevnímám. Budu dál dřít a makat, aby tyto výsledky byly i nadále," doplnila Samson.