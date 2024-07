Livesport Prague Open bude mít vítězku z Polska. Samson skrečovala, Nosková padla s Linetteovou

Turnaj Livesport Prague Open bude mít ve dvouhře čistě polské finále. Premiérové vystoupení Laury Samson (16) na turnaji WTA skončilo skrečí, česká teenagerka v semifinále sice proti Magdaleně Frechové (26) získala první set, pak se jí ale začalo ozývat svalové zranění z předchozích dnů a za stavu 6:3, 0:6 a 2:4 vzdala. Polka ve svém prvním finále kariéry vyzve krajanku Magdu Linetteovou (32), která udolala ve třístové bitvě nasazenou jedničku Lindu Noskovou (19) 6:3, 3:6 a 7:6.

Současná juniorská světová jednička Laura Samson letos vyhrála tři turnaje ITF, na dívčím Roland Garros prohrála až ve finále s krajankou Terezou Valentovou a tento týden si odbyla povedenou premiéru na turnaji WTA. V pražské Stromovce, kde startovala díky divoké kartě, vyřadila tři soupeřky, než vysoké zápasové tempo nevydrželo její tělo a semifinále musela vzdát.

Šestnáctiletá Češka na Livesport Prague Open nastoupila včetně čtyřhry k pátému zápasu během pěti dní se zatejpovaným levým stehnem, které je trápilo už v předchozích duelech. Přesto proti Magdaleně Frechové v úvodní sadě dvakrát smazala manko brejku a po zisku čtyř gamů v řadě se ujala vedení.

Ve druhém setu ji ale začaly v pohybu čím dál více limitovat bolesti hamstringu, které ji vystřelovaly do zad. Medical timeout jí tentokrát příliš nepomohl a po půl hodině dostala kanára. Rozhodující dějství začala brejkem, ale pak dvakrát neudržela své podání a za stavu 6:3, 0:6 a 2:4 skrečovala.

"V průběhu zápasu se to zhoršovalo. Už jsem nastupovala s tím, že mě to bolí. Hrozně v tom píchalo a zhoršovalo se to. Hlavně u bekhendu, do kterého se mi soupeřka snažila víc hrát. Ve třetím setu jsem se snažila udržet servis, ale jak jsem ho ztratila, tak jsem věděla, že to nepůjde," komentovala Samson.

Česká teenagerka v Praze deklasovala Chorvatku Taru Würthovou, proti 38. tenistce světa Kateřině Siniakové si v prvním střetnutí s hráčkou TOP 200 připsala premiérový skalp členky TOP 400 a ve čtvrtfinále zastavila i devět zápasů neporaženou Rusku Oksanu Selechmetěvovou.

Pozápasový rozhovor se Samson. Livesport

"Je to pro mě super výsledek. Ten týden jsem si moc užila a mrzí mě, že jsem to musela takhle ukončit. Zkusila jsem si zahrát proti těm nejlepším, ten týden mě toho hodně naučil a už se těším na další zápasy," dodala česká teenagerka, jež mezi ženami prohrála teprve druhý z posledních 15 zápasů ve dvouhře.

Šestadvacetiletá Frechová, jež si v lednu na Australian Open zahrála poprvé v osmifinále grandslamu, v Praze až na pátý pokus překročila čtvrtfinále turnaje WTA a nyní své maximum už podruhé vylepšila.

Pozápasový rozhovor s Frechovou. Livesport

"Jsem ráda, že jsem poprvé postoupila do finále turnaje WTA. Předváděla jsem svůj nejlepší tenis. Laura hrála výborně, měla na své straně publikum a je škoda, že musela vzdát. Snad bude rychle fit," řekla 57. hráčka světa Frechová po premiérovém postupu do finále.

Linda Nosková měla do utkání s Magdou Linetteovou vynikající nástup, servis soupeřky prolomila hned v prvním gamu a brejk ihned potvrdila. V dalších výměnách ale česká tenistka hodně bojovala s délkou svých úderů a když v neuvěřitelně dlouhém šestém gamu navzdory šesti odvráceným brejkbolům podruhé v řadě prohrála své podání, využila zkušenější Linetteová situace a získala první dějství pro sebe poměrem 6:3.

Druhý set byl z pohledu Noskové lepší zejména na servisu, i když jedno své podání prohrála bez zisku jediného míčku. Jinak ale docela dobře fungovala její razantní hra a Linetteová byla častěji pod tlakem. To se také projevilo v koncovce, kde si česká olympionička vynutila za stavu 4:3 tři brejkboly a když ten poslední proměnila, šlo se do rozhodující sady.

V ní ale bylo patrné, že suverenita Noskové z úvodních dnů turnaje pomalu vymizela. Linetteová hrála účelně a i na servisu byla lepší hráčkou. Její převaha se projevila za stavu 3:4 z pohledu Noskové. Česká tenistka na svém podání v krizový moment nevyhrála ani jediný míč. Polka následně podávala na vítězství, ale Nosková hnána publikem dokázala téměř nemožné. Odvrátila šest mečbolů a následně si vynutila tiebreak.

Ve zkrácené hře ale už české tenistce tolik štěstí nepřálo. Linetteová opět zpřesnila hru, pomohla si i esem a zápas pro sebe po téměř třech hodinách (2:47) získala.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze