Šestnáctiletá Samson při debutu na okruhu WTA řádila, Siniaková po výhře odjela do nemocnice

První postupující Češkou do druhého kola Livesport Prague Open se stala Laura Samson (16). Finalistka juniorského French Open deklasovala 6:0, 6:2 chorvatskou kvalifikantku Taru Würthovou a zaznamenala vítěznou premiéru na turnaji WTA. O postup do čtvrtfinále by si měla zahrát s druhou nasazenou krajankou Kateřinou Siniakovou.(28), jež i přes zdravotní potíže udolala ve třech setech Američanku Louisu Chiricovou, ale kvůli kolapsu organismu zamířila do nemocnice. Naopak ani na třetí pokus v Praze nevyhrála Barbora Palicová (20), jež podlehla Rusce Oksaně Selechmetěvové (21). Udělat radost českým fanouškům odpoledne mohou ještě loňská finalistka a letos nasazená jednička Linda Nosková (19) a Dominika Šalková (20).

Laura Samson letos vyhrála tři turnaje ITF, na dívčím Roland Garros prohrála až ve finále s krajankou Terezou Valentovou a nyní si odbyla vítěznou premiéru na turnaji WTA. V pražské Stromovce, kde startuje díky divoké kartě, deklasovala 6:0, 6:2 Taru Würthovou z Chorvatska.

Šestnáctiletá Češka začala proti 465. hráčce světa Würthové, která jako teenagerka figurovala ve druhé světové stovce, famózně a debut na hlavním okruhu okořenila kanárem. Game ztratila až za stavu 6:0 a 2:0 a po trátě podání dokonce dovolila soupeřce vyrovnat, v dalších čtyřech hr ale ztratila už jen čtyři míčky a po necelé hodině a čtvrt mohla zvednout ruce nad hlavu.

Samson mezi ženami vyhrála 11. z posledních 12 zápasů. O čtvrtfinále si zahraje proti krajance Kateřině Siniakové, proti které by měla hrát i první kolo deblu po boku slovenské juniorky Rénáty Jamrichové.

Osmadvacetiletá Siniaková po deblových triumfech na Roland Garros a ve Wimbledonu, kde slavila před devíti dny, zvládla singlový zápas na antuce. Ve Stromovce v prvním kole zdolala po dvou a půl hodinách boje 7:5, 4:6, 6:3 Američanku Louisu Chiricovou, i když v průběhu zápasu bojovala s teplotou.

Česká tenistka už prvním setu řešila svůj zdravotní stav s lékařkou a vzala si léky. I když dvakrát neudržela výhodu brejku, za stavu 6:5 sadu ukončila čistou hrou při svém podání. Naopak ve druhé sadě sama marně doháněla manko. Sice vyrovnala na 4:4 a za stavu 4:5 dvěma winnery odvrátila dva setboly, ale třetímu dějství se nevyhnula.

Přestože rodačce z Hradce Králové rychle ubývaly síly, cestu k vítězství našla. V rozhodujícím setu na servisu nezaváhala, jediný brejkbol v osmém gamu zlikvidovala a při čtvrtém mečbolu v posledním dlouhém gamu zápas ukončila zkrácením hry.

"Už pár dní mě pobolívalo v krku a pokašlávala jsem. Tréninky byly v pohodě, ale jak je teplo, tak během zápasu mě začala bolet hlava. A jak se pokračovalo, tak jsme byla jak v ohni. Měla jsem teplotu, ale v domácím prostředí jsem chtěla hrát dál. Snad budu zítra živá," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Siniaková, jež by se zítra měla představit i v deblu s Barborou Krejčíkovou, s níž bude od soboty obhajovat olympijské zlato.

"Debla jsem tu chtěla hrát na sto procent. Dnes jsem zvažovala, jestli pokračovat, ale vzhledem k tomu příznivému vývoji jsem vzdát nechtěla. Snad budu zítra v pohodě, protože chci pokračovat," dodala rodačka z Hradce Králové jen pár minut předtím, než místo plánovaného setkání s premiérem Petrem Fialou zamířila do nemocnice kvůli kolapsu organismu do nemocnice.

Na divokou kartu startující Barbora Palicová si ve Stromovce zahrála hlavní soutěž třetí rok po sobě, premiérovou výhru ani zisk alespoň jednoho setu ale opět nezaznamenala. Letos na antuce dvacetiletá Češka, jež na jaře vyhrála dva turnaje ITF v řadě, podlehla 5:7, 3:6 Oksane Selechmetěvové.

Palicová vedla v prvním setu 3:1, o náskok ale přišla. Ve 12. gamu ztratila servis ještě jednou a Selechmetěvová se ujala vedení. Na začátku druhé sady získala jednadvacetiletá Ruska náskok 3:0. Palicová sice prolomila v pátém gamu její servis a snížila, Selechmetěvová ale poté získala další brejk a duel dopodávala.

"Byl to boj. Myslím, že jsme obě podaly dobrý výkon. Bylo to o maličkostech, kdo koho brejkne a kdo bude víc útočit. Začala jsem dobře, hrála agresivně a svou hru. Akorát jsem byla trochu nervózní. Z těch chyb se poučím a příště budu o hodně lepší," řekla novinářům Palicová.

Aktuálně 272. hráčka světa Palicová se před domácími fanoušky radovala naposledy v září 2022, kdy po triumfu v Přerově a sérii osmi výher neuspěla ve čtvrtfinále v pražských Spojích. Od té doby v Česku prohrála již poosmé v řadě.

Českým tenistkám se o víkendu nedařilo v kvalifikaci. Jediná Jesika Malečková se dostala alespoň do druhého kola, pět nadějí vypadlo hned po úvodním vystoupení – Lucie Šafářová, Tereza Martincová, Eliška Ticháčková, Alena Kovačková a Amélie Šmejkalová.

Další Češky v prvním kole:

14:45 | Sönmezová – Šalková

16:30 | Nosková – Zavacká

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze