Muchová v Palermu prohrála s obhájkyní titulu Qinwen Zheng. Na druhý titul čeká už téměř pět let

Karolína Muchová (27) po téměř roční pauze hrála na antuce v Palermu a jediný set jí chyběl k zisku druhého titulu na WTA Tour, na který čeká i kvůli zdravotním komplikacím téměř pět let. Česká tenistka v duelu dvou nejvýše nasazených hráček podlehla obhájkyní titulu Qinwen Zheng (21) z Číny 4:6, 6:4, 2:6 a zhoršila si finálovou bilanci na 1:4.

Muchová si týden před startem olympijského turnaje v Paříži záhrála páté finále v kariéře a prvního od loňského srpna, kdy hrála o titul v Cincinnati. Na triumf olomoucká rodačka však nedosáhla a jejím jediným titulem nadále zůstává ten ze Soulu v září roku 2019.

Češka vstoupila do zápasu se světovou sedmičkou a obhájkyní titulu Qinwen Zheng sebevědomě a získala podání Číňanky hned v první hře. Potvrdit brejk se jí ale nepovedlo, přestože i díky dvěma esům smazal tři šance soupeřky, při té čtvrté udělala dvojchybu. V sedmé hře Češka prolomila servis nasazené jedničky čistou hrou, ale opět nedokázala zvýšit náskok. V desáté hře ztratila Muchová kvůli čtyřem nevynuceným chybám už potřetí v zápase servis a s ním i první sadu. V té zahrála méně vítězných úderů a udělala více chyb než soupeřka.

Druhé dějství začala finalistka loňského Roland Garros stejně jako to první a tentokrát dokonce zlomila prokletí a poprvé v zápase se dostala do vedení o dvě hry. Muchová hrála pestře a často se snažila měnit rytmus výměn tak jak je jejím zvykem. Často zkracovala hru, a i to jí pomohlo k vedení 4:1. Nenechala se rozhodit ani podáním spodem od soupeřky. Takový náskok nakonec stačil k zisku setu. V desáté hře odvrátila brejkboly a nakonec proměnila první setbol a srovnala. Česká hráčka zahrála 9 vítězných úderů, stejně jako soupeřka, a udělala o dvě chyby méně (13:15).

Momentum po vyhrané druhé sadě ale rychle ztratila a start rozhodujícího setu se jí vůbec nepovedl. rychle prohrávala 0:3. 35. hráčka světa však nadále bojovala a po vítězném forhandu se jí povedlo snížit na rozdíl jednoho gamu. Na víc se ale česká hráčka nezmohla a v Palermu druhý titul nevybojovala.

Muchová, která se v únoru podrobila operaci pravého zápěstí, hrála na Sicílii teprve třetí letošní turnaj a první na antuce od loňského Roland Garros, kde došla až do finále. Při svém debutu v sezoně na trávě v Eastbourne postoupila do čtvrtfinále, kvůli problémům s operovaným zápěstím ale ještě před ním odstoupila. Ve Wimbledonu pak vypadla hned v prvním kole. Svou bilanci v bojích o titul si zhoršila na 1:4 a neukončila téměř pětileté čekání na trofej.

