Nosková v Mexiku přerušila sérii tří porážek, deblové specialistce povolila jediný game

Česká tenistka Linda Nosková (19) vstoupila do generálky na US Open drtivou výhrou. Na turnaji WTA 500 v mexickém Monterrey deklasovala česká teenagerka kazašskou deblistku Annu Danilinovou (29) 6:0, 6:1 a přerušila sérii tří porážek. O čtvrtfinále si zahraje s Číňankou Xiyu Wang (23), které může oplatit vyřazení z olympiády.

Zatímco ve dvouhře na olympiádě i na tisícovce v Cincinnati skončila hned na první soupeřce, ve čtyřhře to Nosková dotáhla pokaždé do semifinále. První singlové vítězství po čtyřech týdnech a po sérii tří porážek si připsala až v Monterrey, kde absolvuje poslední ze dvou přípravných turnajů před US Open.

Znovu po šesti dnech si poradila s Danilinovou. V Cincinnati získala cenný skalp bývalé 10. hráčky světa ve čtyřhře na úvod soutěže deblistek, kdežto v Mexiku proti 29leté Kazašce potvrdila roli favoritky v singlu.

Danilinová v něm byla nejvýš na 269. místě a nyní už dvouhru hraje pouze sporadicky. V Monterrey překvapivě prošla kvalifikací, připsala si první dvě letošní výhry a proti Noskové se postavila k teprve pátému zápasu dvouhry v tomto roce.

O 10 let mladší Češka však neměla s deblovou specialistkou slitování. V prvním setu ztratila jen devět fiftýnů, jediný game prohrála až za stavu 6:0 a 5:0 a po 49 minutách zvítězila jednoznačně 6:0, 6:1.

Statistiky zápasu Linda Nosková – Anna Danilinová Livesport

Dala tak zapomenout na nezdar ze Cincinnati, kde v úvodu prohrála s wimbledonskou čtvrtfinalistkou Lulu Sunovou z Nového Zélandu, neobhájila osmifinále a přišla o pozici v elitní třicítce žebříčku.

Vyhrát teprve podruhé během půl roku dva zápasy po sobě a postoupit počtvrté v sezoně do čtvrtfinále se Nosková pokusí proti 56. hráčce světa Xiyu Wang. S Číňankou, jež je o čtyři roky starší, neuhrála set před třemi lety v Bělehradu ani před měsícem na olympiádě, navíc ve dvou duelech získala dohromady jen osm gamů. Nyní ji vyzve poprvé mimo antuku.