Sinner po nemoci dva zápasy během jednoho dne nezvládl, titul neobhájí po porážce s Rubljovem

Světová jednička Jannik Sinner (22) na prvním turnaji od Wimbledonu a následné nemoci, jež ho připravila o olympiádu, skončil ve čtvrtfinále. V sobotu na Masters 1000 v Montrealu italský tenista nedokázal vyhrát dva zápasy během jednoho dne, s Andrejem Rubljovem (26) prohrál 3:6, 6:1, 2:6 a neobhájí loňský triumf z Toronta. Rus si o finále zahraje s Italem Matteem Arnaldim (23).

Jannik Sinner minulý rok získal na kanadském Masters v Torontu svůj první velký titul a odstartoval nejlepší období kariéry, během kterého vybojoval na Australian Open první grandslamový titul a dostal se na pozici světové jedničky.

V červnu hned na prvním turnaji v nové roli nejlepšího tenisty světa ovládl trávu v německém Halle, následně ve Wimbledonu ale i kvůli zdravotním potížím prohrál pětisetové osmifinále s Daniilem Medveděvem a angína ho pak připravila o start na olympiádě.

Po měsíci se na kurty vrátil v Montrealu, aby se podruhé v kariéře pokusil obhájit triumf z předchozí sezony. V Kanadě vyhrál dva zápasy ve čtyřhře i ve dvouhře, v sobotu ale musel kvůli předchozím deštivým dnům odehrát dva singlové duely a ten druhý se mu stal osudným.

Pár hodin po výhře nad Chilanem Alejandrem Tabilem dvaadvacetiletý Ital nestačil na Andreje Rubljova. S Rusem, s nímž z předchozích sedmi vzájemných zápasů prohrál pouze dvakrát po skreči, využil jen 2 z 12 brejkbolů a podlehl mu 3:6, 6:1, 2:6.

Nyní Sinnera čeká přesun do amerického Ohia na generálku na US Open. Pokud v Cincinnati poprvé postoupí do čtvrtfinále, může se v něm dočkat odvety proti Rubljovovi.

Rubljov měl na tisícovce v Kanadě velmi nelichotivou bilanci včetně kvalifikace 1:5 a letos navíc dorazil do země 'Javorového listu' bez formy. Přesto dokázal zkompletovat čtvrtfinále na všech turnajích Masters 1000 a v tentýž den si podruhé v kariéře připsat skalp světové jedničky.

"Dnes jsem odehrál opravdu skvělý zápas. Jsem šťastný, že jsem dokázal vyhrát. Vůbec teď nechápu, co se děje, protože Jannik je skvělý tenista a poslední dva roky hraje neuvěřitelně. Jen jsem doufal, že proti němu dokážu bojovat a hrát dobrý tenis. Tuhle výhru jsem potřeboval, zejména po několika nepovedených momentech této sezony," radoval se Rubljov.

Šestadvacetiletý Rus poprvé od květnového triumfu v Madridu a sérii sedmi nepovedených turnajů vyhrál tři zápasy po sobě. O celkově 26. finále, z toho šesté na akcích Masters, si zahraje s Mateem Arnaldim, s nímž letos prohrál 0:3 na sety na Roland Garros.

Třiadvacetiletý Ital Arnaldi Arnaldi v sobotu nejprve po skreči Alejandra Davidoviche postoupil poprvé od čtvrtfinále turnaje Masters a noci v něm pak porazil 6:4, 7:5 Japonce Keie Nišikoriho.

O druhé semifinálové dvojici se bude rozhodovat až v neděli odpoledne v soubojích Alexandera Zvereva se Sebastianem Kordou a Huberta Hurkacze s Alexeiem Popyrinem. Vítězové se pak večer utkají o postup do finále.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Montrealu