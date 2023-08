Plíšková po čtyřech měsících proměnila mečbol, v Montrealu uspěla i Bouzková

První dvě české tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje WTA 1000 v Montrealu, kde zvládly deštěm přerušené zahajovací duely. Karolína Plíšková (31) zdolala ve třech setech Číňanku Lin Zhu (29), poprvé od 20. dubna vyhrála zápas po využití mečbolu a zajistila si souboj se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Marie Bouzková (25) si poradila s americkou kvalifikantkou Kaylou Dayovou (23) a čeká ji střetnutí s šestou hráčkou světa Caroline Garciaovou, s níž vyhrála všechny tři vzájemné zápasy.

Karolína Plíšková se během antukového jara dostala do krize a téměř čtyři měsíce nevyhrála zápas po využití mečbolu. Od 21. dubna odehrála osm utkání, sedm z nich prohrála a jedinou výhru si připsala po skreči soupeřky. Poslední dvě porážky utrpěla dokonce s hráčkami figurujícími až ve třetí stovce světového žebříčku.

Černou sérii utnula v Montrealu, kde po kostrbatém průběhu zdolala 6:3, 6:7, 6:2 Číňanku Lin Zhu. Šanci vyhrát měla ve dvou setech, ale v tie-breaku druhé sady po dvojchybě a nevynucené chybě zahodila dva mečboly, načež bylo utkíní kvůli dešti na více než hodinu přerušeno.

Po návratu na kurt jednatřicetiletá rodačka z Loun zahrála dva míčky do autu a rozhodnout musel třetí set. Na ten se dokázala zkoncentrovat, získala první čtyři hry a ani prohraný servis za stavu 4:0 jí už na cestě k vítězství nezastavil.

"To přerušení bylo těžké. Ve druhém setu jsem byla blízko výhře, měla jsem dva mečboly. Nehrála jsem příliš dobře, ale přispěla k tomu i soupeřka, zahrála několik opravdu dobrých úderů," řekla bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová finalistka.

"Ve druhém setu se to pro mě trochu zvrtlo, ale jsem ráda, že jsem ve druhém setu dokázala znovu nastartovat svou hru a soustředění. Snažila jsem se zůstat pozitivní, i když to bylo těžké," dodala Plíšková, jež je přihlášena i do čtyřhry společně s Chorvatkou Donnou Vekičovou.

Ve druhém kole dvouhry předloňská finalistka a obhájkyně semifinále z loňského Toronta vyzve světovou jedničku Igu Šwiatekovou. S Polkou prohrála oba vzájemné duely, naposledy letos ve Stuttgartu. V Kanadě se utkají poprvé mimo antuku.

