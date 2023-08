Tennis Tracker: Plíšková i Bouzková uspěly v Montrealu, Lehečka postoupil v Torontu

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 7. srpna?

23:00 – Hubert Hurkacz na Masters 1000 v Torontu porazil 6:3, 7:6 Kazacha Alexandera Bublika, vyhrál šestý vzájemný zápas po sobě a celkou bilanci upravil na 6:1. Dalším soupeřem polského obhájce finále z loňského Montrealu bude Chilan Cristian Garín, nebo Srb Miomir Kecmanovič.

22:24 – "To přerušení bylo těžké. Ve druhém setu jsem byla blízko výhře, měla jsem dva mečboly. Nehrála jsem příliš dobře, ale přispěla k tomu i soupeřka, zahrála několik opravdu dobrých úderů," řekla Karolína Plíšková po výhře v 1. kole turnaje v Montrealu.

Rozhovor s Karolínou Plíškovou po výhře nad Lin Zhu Livesport

21:37 – První set byl opravdu vyrovnaný, na returnu jsem neměl příliš šancí. Pak jsem tu jedinou za stavu 5:4 využil, získal set a on pak asi trochu polevil. Já navíc začal lépe podávat, dal jsem spoustu es," komentoval vítězný vstup do turnaje v Torontu Ital Lorenzo Musetti, který v druhém setu získal osm ze 17 fiftýnů po svém podání díky esu.

Rozhovor s Lorenzem Musettim po výhře nad Jošihitem Nišiokou. Livesport

21:23 – Jiří Lehečka na šestém turnaji ATP v řadě zvládl svůj úvodní duel. Při premiéře na kanadském Masters 1000 si v Torontu poradil v deštěm přerušeném duelu 7:5, 3:6, 7:6 s Američanem Brandonem Nakashimou a oplatil mu dvě porážky z loňského Turnaje mistrů pro hráče do 21 let. Ve druhém kole jednadvacetiletý Čech vyzve světovou pětku Nora Caspera Ruuda (h2h 0:1).

20: 50 – Karolína Plíšková poprvé od 20. dubna slaví výhru po využití mečbolu. V Montrealu česká finalistka předloňského ročníku zdolala 6:3, 6:7, 6:2 Číňanku Lin Zhu, přestože v závěru druhé sady před přerušením kvůli dešti nevyužila dva mečboly a cestu k vítězství si zkomplikovala. Ve druhém kole vyzve světovou jedničku Igu Šwiatekovou (h2h 0:2).

Sestřih zápasu Plíšková – Lin Zhu Livesport

20:43 – Marie Bouzková si na druhý pokus připsala vítězství na podniku WTA 1000 v Montrealu, když americkou kvalifikantku Kaylu Dayovou porazila v deštěm přerušenému duelu 7:6, 6:3. Ve druhém kole česká tenistka vyzve pátou nasazenou Francouzku Caroline Garciaovou (h2h 3:0), kterou vyřadila z posledních dvou Wimbledonů.

20:22 – "Je to samozřejmě úžasný pocit. Se svým výkonem jsem opravdu spokojená, ve dvouhře i ve čtyřhře. TAkže mám velkou radost. Před finále jsem byla hodně unavená a taky nervózní, protože jsem nikdy nepřerušovala zápas za stavu 5:2 ve třetím setu. Bylo těžké se soustředit," řekla šťastná Japonka Nao Hibinová, jež na Livesport Prague Open vyhrála dvouhru i čtyřhru.

Rozhovor s Nao Hibinovou po triumfu na Livesport Prague Open Livesport

20:02 – Úvodní zápasy na Masters 1000 v Torontu jsou po 90 minutách hry přerušeny kvůli dešťové přeháňce. Rozehrané první kolo má i Jiří Lehečka, jenž hraje 7:5 a 2:4 s Američanem Brandonem Nakashimovou.

19:55 – První vítězství na letošním Masters 1000 v Torontu slaví Lorenzo Musetti. Italský mladík při premiéře na kanadském Rogers Cupu přehrál po velmi dobré výkonu 6:4, 6:1 Japonce Jošihita Nišioku.

Sestřih zápasu Musetti – Nakašima Livesport

18:58 – Také úvod turnaje WTA 1000 v Montrealu komplikuje déšť. Přerušeny byly mimo jiné dva zápasy českých tenistek, souboj Karolíny Plíškové s Číňankou Lin Zhu krátce po nevyužití dvou mečbolů Češky za stavu 6:3, 6:6 a 8:8 v tie-breaku. Marie Bouzková vede nad Američankou Kayly Dayovou 7:6 a 4:2.

18:49 – První postupující na podniku WTA 1000 v Montrealu je Jasmine Paoliniová. Italská tenistka si na úvod poradila 7:6, 6:2 s Chorvatkou Donnou Vekičovou.

Sestřih zápasu Paoliniová – Vekičová Livesport

17:36 – Začátek hlavní soutěže turnaje Masters 1000 v Torontu odkládá dešťová přeháňka. Ke svému úvodnímu duelu už je připraven i jediný český zástupce Jiří Lehečka, který se utká s Američanem Brandonem Nakashimou.

16:24 – Linda Nosková prozradila v rozhovoru pro Livesport Zprávy, že na probíhající turnaj WTA 1000 v Montréalu nepojede. Osmnáctiletá Češka kvůli počasí odehrála finále Livesport Prague Open až v pondělí a už v úterý by musela v Kanadě nastoupit k utkání prvního kola.

16:01 – Nao Hibinová ovládla na Livesport Prague Open pár hodin po singlové soutěži i tu deblovou. Japonka společně s Oksanou Kalašnikovovou z Gruzie zlikvidovala manko setu a brejku a přetlačila 6:7, 7:5, 10:3 americko-francouzskou dvojici Quinn Gleasonová, Elixane Lechemiaová. Hibinové se tak povedl stejně jako před čtyřmi lety na domácí půdě v Hirošimě double, celkově získala třetí deblový titul na okruhu WTA.

15:58 – "Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, a to hodně. O to víc to bolí. Teď se budu připravovat na další zápasy, tenhle už je za mnou. Vítr hrál velkou roli, hodně mi zkomplikoval moji hru. Po těch úvodních gamech jsem trochu zaspala a soupeřka začala hrát nepříjemněji," hodnotila Linda Nosková finálovou porážku na Livesport Prague Open.

Linda Nosková po prohře ve finále dvouhry Livesport Prague Open 2023. Livesport

12:49 – Linda Nosková nevyužila jedinečnou šanci na zisk premiérového titulu z turnajů WTA. Na domácím Livesport Prague Open ve Stromovce nestačila 4:6, 1:6 na lucky losera a až 136. hráčku světa Nao Hibinovou a nezvládla ani své druhé finále na nejvyšším okruhu. Japonka si zahrála své první po čtyřech letech a získala třetí trofej.

12:10 – Finálový souboj mezi Lindou Noskovou a Nao Hibinovou na Livesport Prague Open přerušil déšť. Pauza by mohla pomoct české tenistce, která v pražské Stromovce při servisu Japonky po skvělém startu prohrává už 4:6, 1:4 a 0:30 a je daleko od zisku premiérového titulu z turnajů WTA.

10:37 – Linda Nosková bude na Livesport Prague Open bojovat o svůj premiérový triumf na turnajích WTA proti Nao Hibinové. Japonka zvládla v pražské Stromovce bleskovou dohrávku s Jaqueline Cristianovou, Rumunku přehrála 6:4, 6:7, 6:3. Za několik desítek minut nastoupí ke svému šestému finále na nejvyšším okruhu, prvnímu po čtyřech letech, a zabojuje o třetí titul.

09:30 – V Severní Americe startují velké turnaje v rámci US Open Series. Félix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz, Daniil Medveděv, Andrej Rubljov, Nick Kyrgios a Brandon Nakashima se před startem Rogers Cupu v kanadském Torontu zamýšleli a tipovali, kdo bude nejúspěšnějším hráčem období na amerických betonech, kdo překvapí či kdo ovládne turnaje Masters v Torontu a Cincinnati a kdo se stane vítězem posledního grandslamu sezony.

07:51 – Daniel Evans utnul černé období životním úspěchem. Třiatřicetiletý Brit si na turnaji ATP 500 ve Washingtonu došel pro druhou a dosud nejcennější trofej, ve finále po výhře 7:5, 6:3 zastavil jízdu Nizozemce Tallona Griekspoora.

06:45 – Tenisový turnaj Livesport Prague Open by měl v pondělí pokračovat nedohraným semifinálovým duelem, ze kterého vzejde soupeřka pro Lindu Noskovou. V plánu je i samotné finále. Kromě toho startují i turnaje v Kanadě, kde se představí například Jiří Lehečka.