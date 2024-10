Siniaková v Ningbu vyřadila rozjetou Linetteovou, Muchová se pokusí potvrdit roli favoritky

Kateřina Siniaková (28) odstartovala obhajobu čtvrtfinálové účasti na pětistovce v Ningbu vítězstvím 6:2, 6:4 nad Magdou Linetteovou (32), která přijela po postupech minimálně do osmifinále na obou čínských tisícovkách. Utkání prvního kola absolvuje také Karolína Muchová (28), semifinalistka nedávného US Open nastoupí do duelu s kvalifikantkou Olivií Gadeckou (22) jako favoritka.

Kateřina Siniaková prohrála s Magdou Linetteovou úvodní tři souboje, ale už podruhé v řadě ji snadno porazila a manko ve vzájemné bilanci stáhla na 2:3. Polka přitom přijela na pětistovku v Ningbu v mnohem lepší formě, jelikož v posledních týdnech suverénně přehrála Jasmine Paoliniovou či Darju Kasatkinovou a došla do osmifinále a čtvrtfinále na čínských tisícovkách.

Rodačka z Hradce Králové, která se v letošní sezoně v singlových soutěžích spíše trápí, přesto měla jasně navrch. Úvod zápasu nabídl festival ztracených servisů. Jako první uspěla na podání až v šestém gamu Siniaková, jež byla lepší a agresivnější od základní čáry a po 32 minutách šla do vedení.

Převahu si držela aktuální deblová světová jednička proti úřadující šampionce Livesport Prague Open i na začátku druhého setu. Brejk z úvodního gamu však nepotvrdila a poté Linetteové dovolila poprvé udržet servis. Další brejk byl k vidění až v deváté hře a Siniaková následně utkání po proměnění třetího mečbolu dopodávala.

Statistiky zápasu. Livesport

Siniaková bude v následujícím zápase usilovat o své teprve čtvrté letošní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a zopakování loňského výsledku v tomto čínském městě. Mezi nejlepší osmičku se jí podařilo projít pouze v červnu v Berlíně a Bad Homburgu a v srpnu v Clevelandu. Ve druhé půlce října obhajuje dost velkou porci bodů za loňské finále v Hongkongu a triumf v Nanchangu.

Podobnou bilanci jako proti Linetteové bude řešit i se svou následující soupeřkou, nasazenou pětkou Darjou Kasatkinovou. S ruskou tenistkou padla ve všech úvodních čtyřech střetnutích, nicméně v tom posledním předloni na antuce v Hamburku se po třísetové bitvě radovala.

Kromě Siniakové a Muchové startuje na pětistovce v Ningbu ještě Barbora Krejčíková. Úřadující wimbledonská šampionka plní roli turnajové čtyřky, v prvním kole má volný los a začne duelem s lepší z domácího derby mezi Ye-Xin Ma a Xiaodi You.

Výsledky turnaje WTA 500 v Ningbu