Plíškové v nedělním dvojboji došly síly, ve finále ji zastavila domácí obhájkyně titulu

Karolína Plíšková (32) v Nottinghamu dva nedělní třísetové zápasy nevyhrála a triumf ze svého jediného předchozího startu v roce 2016 nezopakovala. Česká tenistka sice odpoledne otočila souboj s Francouzkou Diane Parryovou (21), ale večer v prvním travnatém finále od Wimbledonu 2021 naopak neudržela vedení proti domácí obhájkyni titulu Katie Boulterové (27) a druhou letošní trofej nezískala.

Program turnaje v Nottinghamu v průběhu týdne komplikoval déšť a na tenistky tak čekalo náročné nedělní vyvrcholení celé soutěže. Jako první na kurt nastoupila Karolína Plíšková, která po sobotní čtvrtfinálové bitvě se světovou desítkou Ons Jabeurovou zvládla odpoledne další třísetový duel proti Francouzce Diane Parryové.

Dvaatřicetiletá Češka zvítězila po obratu, přitom byla blízko zisku i úvodní sady. Jenže za stavu 5:4 i kvůli druhé dvojchybě poprvé neudržela podání a v tie-breaku neproměnila dva setboly. Další vývoj ovšem dostala pod svou kontrolu. Až na malé zaváhání na začátku třetího setu, kdy podruhé přišla o servis a prohrávala 0:2, těžila z velkého množství chyb soupeřky a navzdory 10 dvojchybám vyhrála 6:7, 6:1, 6:4.

Statistiky zápasu Karolína Plíšková – Diane Parryová Livesport

"Bylo to zase velmi těsné. Měla jsem šance v prvním setu, ale bohužel jsem je nevyužila. Dál jsem věřila, že v dalším průběhu se zlepším a jsem moc šťastná, že jsem postoupila do finále," řekla Plíšková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Po čtyřech hodinách odpočinku Plíšková nastoupila k finálovému duelu, své snažení až triumfu ale nedotáhla. Proti domácí vítězce loňského ročníku Katie Boulterové sice začala lépe a po obratu z 2:4 na 6:4 získala první set, pak se ale přestala prosazovat na returnu, pětkrát neudržela podání a prohrála 6:4, 3:6, 2:6.

Česká tenistka se s o pět let starší Britkou utkala popáté a potřetí s ní prohrála. Všechny porážky utrpěla na trávě navzdory vedení 1:0 na sety, předloni ztratila dobře rozehrané zápasy také v Eastbourne a Wimbledonu.

"Samozřejmě, že jsem dnes chtěla vyhrát. Ale Katie hrála velmi dobře. Zasloužila si to. Byl to těžký týden. Mám za sebou několik zápasů a jsem spokojená, jak jsem hrála. Až na to finále," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu.

"Bylo těžké hrát dva náročné zápasy v jeden den. Myslím, že jsme to ale všichni zvládli. Užila jsem si to tady a pokusím se vrátit. Je to skvělý vstup do travnaté části sezony a snad si obě dvě povedeme dobře i ve Wimbledonu," dodala lounská rodačka.

Plíšková do Nottinghamu dorazila bez formy, když během uplynulých tří měsíců možná i vinou problémů s kotníkem prohrála šest ze sedmi utkání. Na první letošní akci na trávě černé období utnula sérií čtyř vítězství, parádní vítěznou šňůru ze začátku sezony ovšem nezopakuje - když v únoru v rumunské Kluži přerušila dokonce sérii 14 turnajů, na nichž neporazila víc jak jednu soupeřku, nakonec ukončila čtyřleté čekání na titul a neprohrála 11 zápasů v řadě.

Bilanci ve finálových zápasech má nyní bývalá světová jednička Plíšková vyrovnanou 17:17, z toho 3:4 na trávě. Finalistka dvou grandslamů si zahrála teprve třetí finále od Wimbledonu 2021, v Nottinghaumu ale na triumf z jediného předchozího startu v roce 2016 nenavázala a neukončila pětileté čekání na zisk dvou titulů během jedné sezony.

Sedmadvacetiletá Boulterová před finálovým duelem proti Plíškové nastoupila k semifinále proti krajance Emmě Raducanuové za stavu 0:1 na sety poté, co v sobotu prohrála úvodní sadu v tie-breaku 13:15. V neděli vývoj dokázala otočit a zvítězit 6:7, 6:3, 6:4.

Ve finále pak britská tenistka udržela neporazitelnost, přičemž navázala na dva tituly z Nottinghamu 2023 a San Diega 2024. "Bylo to trochu déjà vu. Nejsem si jistá, jestli sním, nebo se to fakt stalo. Je to neuvěřitelné a tohle místo bude mít v mém srdci vždy zvláštní místo. Dneska to bylo fakt brutální. Karolína je hráčka, kterou je těžké porazit. Ale dnes to byl můj den," řekla Boulterová.

Již podruhé triumfovala ve stejném týdnu jako její australský přítel Alex de Minaur, jenž dnes dobyl trávu v Hertogenboschi a v únoru v Acapulcu slavil pouhý den před triumfem své milé v San Diegu. V Kalifornii ji dokonce po bleskovém přeletu podporoval z publika.

Častými zdravotními problémy limitovaná Raducanuová hrála semifinále na hlavním okruhu teprve potřetí v kariéře. Jediné finále si zahrála na US Open 2021, na němž slavila senzační triumf.

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu