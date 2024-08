Ani při loučení s profesionálním tenisem neopustil Andyho Murrayho (37) typický suchý humor, kterým byl během kariéry proslulý a jenž mu společně s jeho hrou získal fanoušky na celém světě. V příspěvku zveřejněném na sociální síti X nedlouho poté, co v Paříži vypadl ve čtvrtfinále olympijského turnaje ve čtyřhře, sebeironicky shodil svou lásku ke sportu, v němž se zařadil mezi legendy.

"Stejně jsem tenis nikdy neměl rád," napsal sedmatřicetiletý Murray na síti X v protikladu k často srdceryvným příspěvkům jiných sportovních hvězd při jejich loučení. Navíc si okamžitě na svém oficiálním účtu změnil status z "Hraju tenis" na "Hrál jsem tenis".

Trojnásobný grandslamový šampion, dvojnásobný olympijský vítěz a bývalá světová jednička po letech zdravotních problémů už předem oznámil, že pařížský turnaj pod pěti kruhy bude jeho poslední akcí v profesionální kariéře. Poté, co se odhlásil z dvouhry, snil o rozlučkové medaili ve čtyřhře po boku Daniela Evanse, ale britskou dvojici ve čtvrtečním čtvrtfinále porazil 6:2, 6:4 americký pár Taylor Fritz a Tommy Paul.

"Už několik měsíců jsem věděl, že tenhle okamžik přijde. Kdyby se to nestalo dnes, bylo by to za pár dnů, a byl jsem na to připravený. Samozřejmě to bylo emotivní, protože jsem hrál poslední soutěžní zápas. Ale teď jsem šťastný, jsem rád, jak to skončilo," řekl novinářům Murray, jenž jako jediný tenista získal dvě olympijská zlata ve dvouhře. "Jsem rád, že jsem se dostal na olympiádu a mohl skončit tak, jak jsem chtěl já, protože v posledních pár letech jsem tuhle jistotu neměl," připomněl skotský tenista své problémy s kyčlí a zády.

I proto byl vítěz 46 turnajů ve dvouhře a daviscupový šampion na jednu stranu rád, že jeho kariéra končí. "Z fyzického hlediska to bylo hodně náročné. Pokud bych pokračoval, mohl bych si způsobit zranění, které by mi kariéru stejně ukončilo. Bolest a nepříjemné pocity v těle nejsou nic příjemného, takže i proto jsem rád, že končím," řekl Murray, jenž byl svého času členem "velké čtyřky" společně s Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem a Novakem Djokovičem. "Jsem hrdý na svou kariéru, na své výkony a na to, co jsem do sportu vložil," dodal rodák z Glasgow.