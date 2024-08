Macháč s Pavláskem nestačili v pařížském semifinále na Američany a čeká je zápas o bronz

Tomáš Macháč (23) s Adamem Pavláskem (29) prohráli v Paříži v semifinále čtyřhry se čtvrtým nasazeným párem Austin Krajicek (34), Rajeev Ram (40). Na zkušené americké deblisty nestačili ve dvou setech 2:6, 2:6 a zatím nemají jistotu medaile. S olympijskými hrami se ale česká dvojice neloučí, v sobotním zápase budou mít možnost zabojovat o bronz.

Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem poprvé spojili síly mimo týmový Davis Cup a na olympijských hrách v Paříži se dostali až do semifinále. V něm prohráli s americkým deblovým párem a bývalými světovými jedničkami Austinem Krajicekem a Rajeevem Ramem.

Jako první se do problémů při servisu dostal Macháč. Češi sice první čtyři brejkboly odvrátili, při dalším však už neuspěli a Američané se dostali do vedení 4:2. V osmé hře přišel o podání i Pavlásek a Krajicek s Ramem získali po sérii kvalitních zásahů na síti čtvrtý game v řadě, a tak i první set.

Ve druhém setu přišli Macháč i Pavláskem o podání a marně hledali cestu k úspěchu při servisu Američanů a druhou sadu prohráli stejně jako tu první.

"Dneska to byla každopádně škola hrou. Je vidět, že jsou ve skvělé formě. Byl to můj takový den blbec, neměl jsem se čeho chytit. Oni skvěle servírovali. My jsme se dneska trošku hledali, nebylo to jako zápasy předtím. Takže bych to jenom všechno zmuchlal, zahodil a zítra skvěle potrénujeme a připravíme se na zápas v sobotu o placku," řekl Pavlásek.

Český pár sice nezískal jistotu medaile, ale na dvorci se spolu ještě jednou představí v zápase o bronz, který by se měl hrát v sobotu. O třetí místo si zahrají s poraženou dvojicí z druhého semifinále, ve kterém jsou zatím pouze Australané Matthew Ebden a John Peers. Ti čekají na soupeře, kterým bude jedna z dvojic mezi dalším americkým párem Taylorem Fritzem a Tommy Paulem nebo Brity Danielem Evansem a Andym Murrayem.

Česko má z mužského debla pouze jednu medaili z olympijských her. Bronz získali v roce 1988, kdy se tenis do bojů pod pěti kruhy po dlouhé pauze vrátil, Miloslav Mečíř s Milanem Šrejberem v jihokorejském Soulu.

Výsledky čtyřhry mužů na olympiádě v Paříži