Djokovič přehrál beze ztráty setu i Tsitsipase a v Paříži dál kráčí za zlatem

Novak Djokovič (37) pokračuje v cestě olympijským turnajem v Paříži a stále má šanci vybojovat první zlatou medaili z her pod pěti kruhy. Jeden z největších favoritů a nasazená jednička neztratil set ani se Stefanosem Tsitsipasem (25). Srb ve čtvrtfinále zvítězil 6:3, 7:6 a s Řekem vyhrál posledních 11 soubojů. V semifinále se utká s Lorenzem Musettim (22).

Novak Djokovič v prvních čtyřech zápasech olympijského turnaje neztratil ani set. Bez větších komplikací si poradil s deblovým specialistou Matthewem Ebdenem, svým největším rivalem Rafaelem Nadalem, Dominikem Koepferem a ve čtvrtfinále i s osmým nasazeným Stefanosem Tsitsipasem.

Djokovič v repríze finále French Open 2021 dominoval v začátku a brejk získal už ve čtvrté hře. Náskok si až do konce sady udržel a první set dopodával.

Druhé dějství začal mnohem lépe Tsitsipas, když kvůli chybám Srba dvakrát prolomil jeho podání a vedl 4:0. Z Djokovičova projevu bylo znát, že ho limituje operované koleno a nemohl se pohybovat tak jak je u něj zvykem. Řek však za stavu 5:3 nedokázal set dopodávat a dovolil bývalé světové jedničce srovnat. Sadu nakonec rozhodla zkrácená hra, ve které Srb otočil z 0:2 na 7:3 a i řeckého protivníka porazil ve dvou setech.

Djokovič ve vzájemné bilanci s řeckou jedničkou zvíšil svou dominanci na 12:2, posledních 11 soubojů vyhrál.

Rodák z Bělehradu je statisticky nejúspěšnějším hráčem všech dob a ke kompletní sbírce všech možných triumfů mu chybí pouze zlatá medaile z olympijských her. Sám několikrát prohlásil, že letošní boje pod pěti kruhy jsou jeho největším cílem v aktuálním roce.

Na olympiádě účinkuje popáté v kariéře. Do bojů o medaile se nedostal pouze v Rio de Janeiru 2016, kde ztroskotal v prvním kole na Juanovi Martínovi del Potrovi. Jeho maximem je bronz z Pekingu 2008. Jako první muž v historii olympijských her prošel čtyřikrát do semifinále a je nejstarším semifinalistou.

Djokovič rozhodně není zvyklý na to, že nemá na konci července na kontě ani jeden triumf v probíhající sezoně. Na první finálovou účast v tomto roce dosáhl až nedávno ve Wimbledonu, kde hrál zhruba měsíc po operaci menisku v pravém koleni. Kvůli tomuto zranění musel odstoupit před čtvrtfinálovým utkáním na French Open, kde obhajoval titul a bojoval o setrvání na postu světové jedničky.

Carlos Alcaraz přehrál na olympijských hrách v Paříži i neoblíbeného Tommyho Paula a postoupil do semifinále. Španěl zvítězil 6:3, 7:6 a svou neporazitelnost v areálu Rolanda Garrose protáhl už na 11 zápasů. O finále a jistotu medaile si zahraje s Félixem Augerem-Aliassimem.

Alcarazovi na zisk prvního setu stačil jediný brejk. Ve druhém dějství otočil z 2:5 a nakonec sadu vybojoval v tiebraku poměrem 9:7. V zápase předvedl i pár neskutečnách výměn a zaslouženě postoupil bez ztráty setu do semifinále.

Výsledky dvouhry mužů na olympiádě v Paříži