Jak Djokovič zkompletoval sbírku trofejí: Útokem vyzrál na dlouholetého rivala i Alcaraze

Novak Djokovič získal svou poslední trofej do sbírky na OH 2024 v Paříži.

Sbírka je kompletní. Novak Djokovič (37) ze sebe vyždímal úplně všechno a po dokonalém výkonu přetlačil ve finále turnaje pod pěti kruhy Carlose Alcaraze (21). Emoce, které z něj sálaly, byly všeříkající. Získal sice 24 grandslamových trofejí, sedmkrát triumfoval na Turnaji mistrů a vyhrál v domácím prostředí před frenetickým publikem i Davis Cup. Ale pařížské zlato z olympijských her vše završilo.

Do společnosti výjimečných přišel jako třetí v pořadí. Když vyhrál v roce 2008 Australian Open a poprvé si sáhl na velkou trofej, měl už Roger Federer na kontě 11 grandslamů a Rafael Nadal čtyři. Postupem času ale oba dostihl a s blížícím se koncem kariéry předehnal.

I když rok 2024 vypadal jako nejhorší v jeho závodní dráze, nakonec v něm dobyl titul, o který tolik stál. "Bylo mi jasné, že je to moje poslední šance. Musel jsem se co nejvíce soustředit na svůj cíl. Nic nemůže překonat pocit, když stojím na stupních vítězů a poslouchám srbskou hymnu a vlajku, která stoupá vzhůru," vyznal se.

V minulosti na olympiádě čtyřikrát selhal, turnaj pod pěti kruhy byl jeho noční můrou. V roce 2008 ho zastavil v semifinále Rafael Nadal, v Londýně 2012 opět před branami finále Andy Murray. V roce 2016 ho vyprovodil Juan Martín del Potro, který ho čtyři roky předtím porazil v boji o bronz. A v Tokiu ho zastavil v semifinále Alexander Zverev.

Na pátý pokus to vyšlo. Je ale dobré připomenout, že snadné to nebylo, i když v Paříži na antuce neztratil Djokovič ani set.

Klíčové momenty

Djokovič – Nadal 6:1, 6:4, druhé kolo

Už ve druhém kole došlo na setkání dvou dlouholetých rivalů. Djokovič do něj vstupoval rozhodně v lepší formě a bylo znát, že dlouhá pauza vzala Nadalovi jistotu. První set vypadal až nedůstojně, v tom druhém však Španěl zahrál fantastickou pasáž a zápas zdramatizoval. Djokovič si ale postup už vzít nenechal.

Djokovič – Tsitsipas 6:3, 7:6, čtvrtfinále

Stefanos Tsitsipas se netajil ambicemi zaútočit na medaili, měl ale smůlu, že mu los postavil do cesty odhodlaného Srba. Djokovič pro sebe relativně v poklidu získal první sadu, pak ale řecký elegán začal směle otáčet, vypracoval si vedení 4:0. A i když Djokovič snížil skóre, nakonec měl Tsitsipas při svém podání tři setboly. Jenže je nevyužil a Srb už mu nedal šanci.

Djokovič – Alcaraz 7:6, 7:6, finále

Ze setkání ikony s nastupujícím šampionem se stal jeden z vrcholů celé olympiády napříč sporty. Touha, soustředění a výjimečné umění dodaly Djokovičovi v souboji s vycházející hvězdou potřebné indicie k vítězství. Novak odehrál zápas téměř bezchybně, v klíčových momentech pod tlakem vytahoval smrtící křížné forhendy, a i když udolal Alcaraze až v tiebreacích, byla vidět jeho psychická převaha.

Důležitá čísla

8/8

Osmkrát dostal Alcaraz ve finálovém zápase svého soupeře pod tlak, všechny brejkboly ale Djokovič odvrátil. V momentech, kde se ostatním třesou ruce, hrál znovu svůj nejlepší tenis. Při osmi brejkbolech většinou dokázal zahrát první servis a zároveň čtyřikrát šel na síť. Ne obrana, ale naopak agresivita a ofenziva byla v těch chvílích jeho hlavní zbraní.

2

Existují jen dva hráči tenisové historie, kteří vyhráli v mužské dvouhře všechny grandslamy, Turnaj mistrů a olympijské zlato. Jmenují se Andre Agassi a Novak Djokovič. Rogeru Federerovi chybí do sbírky titul zpod pěti kruhů, Nadal pro změnu nikdy nedokázal vyhrát ATP Finals.

37 let a 74 dnů

Novodobá éra olympijských her, která začala po 64 let dlouhé pauze v roce 1988, neměla v mužské dvouhře staršího vítěze. Existují ale dva muži, kteří byli v historii při přejímání zlata ještě starší. V roce 1908, kdy se konala olympiáda v Londýně, se udělovaly hned dva tituly. Vítězi se stali na venkovním kurtu ve Wimbledonu Major Ritchie (37 let a 275 dnů) a 41letý Arthur Gore v hale.

Srbský šampion už nejspíš nemá komu co dokazovat. I ti, kteří v souboji velké trojky fandili jeho rivalům, museli při završení cesty olympijským titulem tleskat. Djokovič vyhrál vše, co se dalo, a mnozí si kladou otázku, zda neukončí kariéru. Bylo by to stylové, ve 37 letech by odešel jako král.

Djokovič ale naznačil, že ještě nějaký čas bude chtít novou generaci trápit: "Vím, že jsem už vyhrál všechny velké turnaje, ale stále mám tenhle sport rád. Miluji soutěžení, potřebuji den co den trénovat, neustále se zlepšovat a pečovat o své tělo. Tenis pro mě hodně znamená a dělám maximum pro to, abych vrátil tomuto sportu vše, co mi dal."

Mimochodem, dobytí olympijského zlata bylo jeho 99. vítězným turnajem. Nyní má před sebou výzvu v podobě trofeje číslo 100.