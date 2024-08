Sběratel tenisových titulů. Djokovič završil zlatou sbírku a kraluje velké trojce

Olympijský triumf Novaka Djokoviče (37) nad Carlosem Alcarazem (21) nebyl jen souboj těžkých vah s rozdílem 16 let. Pro již legendárního Srba totiž zlato z Paříže znamená zkompletování sbírky největších herních ocenění, díky čemuž posílil status nejlepšího mužského hráče všech dob. Četností úspěchů i vytrvalostí tak překonal kolegy z pomyslné velké trojky, Rafaela Nadala (38) a Rogera Federera (42).

Nejvýše nasazený srbský tenista se v neděli na Roland Garros vzepřel znatelnému věkovému rozdílu a zvítězil dvakrát 7:6 v zápase, který byl pravděpodobně jeho posledním pokusem o olympijský triumf. Světová dvojka nemusela proti mladému soupeři, který má dost času k překonání všech jeho úspěchů, nic dokazovat. Přesto Djokovič znovu předvedl intenzivní touhu po vítězství.

V okamžiku výhry klesl na antuku, třásl se emocemi a ukázal, jak moc pro něj triumf znamená. Srbský tenista má na kontě už 24 grandslamových titulů – o čtyři více než jeho kariérní rival Roger Federer a o dva více než Rafael Nadal.

V mužském tenise má také hromadu dalších rekordů včetně 40 titulů na úrovni Masters a nejvíce týdnů na prvním místě – neuvěřitelných 428. Až do neděle však byl jeho nejlepším výkonem na olympijských hrách bronz ve dvouhře v Pekingu v roce 2008. Letos zatím nevyhrál ani jeden turnaj, v Paříži ale předvedl, jak má unikátně nastavenou mysl. Jednoduše odmítl být poražen, jeho nátura ho značně odlišuje od ostatních.

Velká trojka

Djokovič neodstartoval svou kariéru ve vzduchoprázdnu – začal v době, kdy Federer a Nadal sbírali téměř všechny hlavní tituly. Když Srb vyhrál svůj první grandslam na Australian Open v roce 2008, Federer už měl na kontě 12 majorů a Nadal si prakticky přivlastnil French Open. Další major vyhrál Djokovič až v roce 2011, ale od té doby je i přes občasné období útlumu nenasytný.

Netajil se tím, že chce být nejlepší ze všech, a málokdo by mu tento status dnes vyvracel. Jen před několika týdny musel odstoupit z French Open před čtvrtfinále, aby se podrobil operaci kolena. Rychle se však vrátil a dostal se až do finále Wimbledonu, kde ho ovšem nekompromisně pokořil Alcaraz. Navzdory ohromujícím úspěchům je Djokovič doteď epicentrem kontroverzí, zatímco Nadala a nyní již nehrajícího Federera zbožňuje celý svět.

Ve finále Wimbledonu 2019 musel Srb bojovat s Federerem a prošvýcarským publikem, nakonec uspěl po záchraně mečbolů. Podrážděný John McEnroe vyjádřil během Wimbledonu minulý měsíc svou frustraci nad tím, jak se s Djokovičem občas zachází.

"Je jako Darth Vader ve srovnání se dvěma nejslušnějšími hráči, které jsme kdy viděli hrát tenis – Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem," řekl.

"Je to bezpochyby hráč, který snáší nejvíce kritiky, a proto bych řekl, že je ten nejlepší, který kdy hrál," dodal americký trojnásobný wimbledonský šampion na adresu tenisty, který náramně zvládá ustát tlak.

Pomohla i dieta

Na začátku kariéry Djokovič vyřadil ze svého jídelníčku lepek a připisuje této změně zásluhu na proměně svých výsledků. Atletická postava mu umožňuje stíhat zdánlivě ztracené míče a kombinuje brutálně efektivní hru se skálopevnou obranou.

Některé osobní postoje však vyvolaly negativní reakce – jedno z tvrzení, které vzbudilo pozdvižení, bylo jeho přesvědčení, že je možné změnit složení vody a potravin pomocí pozitivního myšlení. Djokovičův tenis byl často zastíněn kontroverzemi. Jeho nechvalně proslulé diskvalifikování z US Open v roce 2020 za to, že se ohnal po míčku, který následně zasáhl lajnovou rozhodčí, dalo nahlédnout do jeho vznětlivé povahy.

Na loňském French Open napsal na objektiv televizní kamery u kurtu "Kosovo je srdce Srbska", mezitím co na Balkáně opět rostlo politické napětí. Odmítnutí očkování proti covidu se Srbovi také vymstilo – v předvečer Australian Open 2022 byl z Melbourne vyhoštěn.

Na kurtu Djokovičovi čas běží, ale nevykazuje žádné známky ztráty fyzické převahy – polovinu ze svých 24 grandslamů získal po třicítce a dokáže se měřit s muži téměř o polovinu mladšími. Až konečně pověsí raketu na hřebík, může tak učinit s vědomím, že dokázal skutečně všechno.