Murray pochybuje o své účasti na olympijských hrách: Ještě to musím promyslet

Tenisový veterán a bývalá světová jednička Andy Murray (37) možná vzdá boj o třetí zlatou olympijskou medaili. Na blížících se hrách v Paříži nejspíš nenastoupí, jedinou šancí by bylo, pokud by byl vybrán do turnaje ve čtyřhře.

Trojnásobný grandslamový vítěz a dvojnásobný olympijský vítěz může na hrách startovat ve dvouhře, dvě místa jsou zde totiž vyhrazena pro hráče, kteří předtím vyhráli právě grandslamový či olympijský turnaj. Murray by však mohl v Paříži chybět ve čtyřhře, do které by Británie místo něj měla vyslat Joea Salisburyho a Neala Skupského.

"Ještě musím promyslet, jak to bude s olympiádou," řekl novinářům po úterní porážce 3:6, 4:6 s Marcosem Gironem na Stuttgart Open. "Nejsem si stoprocentně jistý, jak to vypadá se čtyřhrou a nevím, jestli nastoupím, když se dostanu jen do dvouhry," pokračoval.

"Moje tělo se v posledním měsíci, kdy jsem hrál na antuce, necítilo dobře. Měl jsem docela problémy se zády, takže nevím, jestli bych se účastnil pouze dvouhry," dodal Murray.

"Musím s tím ještě chvíli počkat a uvidíme," dodal Murray, který na French Open prohrál v prvním kole čtyřhry po boku Daniela Evanse.

Tenisový turnaj na olympijských hrách se uskuteční od 27. července do 4. srpna.