Krejčíková se Siniakovou: Dělaly jsme moc chyb, i tak chyběl kousek a mohly jsme to otočit

Barbora Krejčíková (28) a Kateřina Siniaková (28) po vyřazení ve čtvrtfinále olympijských her litovaly především vlastních chyb. V rozhovoru po zápase zlaté medailistky z Tokia uznaly, že jim zápas proti Miře Andrejevové a Dianě Šnajderové nesedl.

Obě tenistky z Ruska, které v Paříži hrají v neutrálních barvách, krátce před olympiádou vyhrály turnaje WTA. Na cestě do čtvrtfinále porazily silný kanadský pár Gabriela Dabrowská, Leylah Fernandezová a ve čtvrtek si vyšláply i na české favoritky. "Já si nemyslím, že to bylo úplně o nich, bylo to spíš o nás. Prostě jsme dneska nepředvedly dobrý výkon, hodně jsme chybovaly. Naopak ony hrály úplně bezchybně, nechávaly nás hrát co nejvíc míčů, prostě se nám to nesešlo," řekla Siniaková.

V pohodě nebyla ani wimbledonská šampionka ve dvouhře Krejčíková, na kterou v Paříži dolehl náročný program. "Bylo to složité. První set z mé strany nebyl dobrý. Byla jsem hrozně pomalá, špatné reflexy. Škoda, že nám tak utekly a nechytily jsme se. Ve druhém jsem byla ráda, že jsme se zlepšily. Chyběl kousek, mohly jsme to otočit a ten super tie-break kdyby byl, bylo by to padesát na padesát," uvedla.

První set prohrály Češky jednoznačně 1:6. Utkání se lámalo ve třetím gamu, kdy nevyužily šest brejkbolů. Ve druhé sadě odvrátily dva mečboly, dohnaly ztrátu brejku a srovnaly na 5:5, ale pak Sinaková znovu ztratila servis a Andrejevová utkání dopodávala. "Zrovna ty důležité momenty jsem nezaservírovala nejlépe, udělaly jsme pár chyb. Myslím, že bylo super, že jsme bojovaly. Že i když jsme nehrály vůbec dobře, tak jsme to dokázaly odvrátit. Samozřejmě hrozná škoda, že se to nesešlo," uvedla Siniaková, kterou čeká ještě semifinále smíšené čtyřhry.

Na úspěch Krejčíkové se Siniakovou z Tokia mohou navázat Karolína Muchová a Linda Nosková, které ve čtrvtek postoupily do semifinále. "Mám určitě obrovskou radost. Sledovaly jsme ten zápas. Jsem hrozně ráda, že se jim to povedlo a doufám, že udělají ještě dva krůčky a že olympiádu celou vyhrajou," řekla na jejich adresu Krejčíková.

Česká výprava na olympijských hrách v Paříži stále čeká na medaili. Neuspěli už tři ze čtyř obhájců olympijského vítězství. Před elitním deblovým párem střelec Jiří Lipták vypadl v kvalifikaci trapu a vodní slalomář Jiří Prskavec skončil osmý mezi kajakáři. Zbývá judista Lukáš Krpálek, jehož soutěž je na programu v pátek.

Výsledky čtyřhry žen na oylmpiádě v Paříži