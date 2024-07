Krejčíkovou ve druhém kole nerozhodil ani neposedný drdol. Snažím se šetřit síly, prozradila

Tenistka Barbora Krejčíková (28) během úvodních dvou kol olympijského turnaje čelila dvěma různým herním stylům. Po antukářce Saře Sorribesové (27) ze Španělska ji dnes vyzvala čínská ranařka Xinyu Wang (22). Rozdíly mezi soupeřkami popisovala čerstvá wimbledonská šampionka v rozhovoru s českými novináři po zápase, v němž ji potrápil drdol.

Odlišné byly její poslední dvě konkurentky ve všem. "Tato hráčka je vyšší. Je to spíš holka, která má radši rychlejší povrchy, betony. Dobře servíruje. Snaží se hrát rány z obou stran. Snaží se do toho i tlačit. Včera jsem měla hráčku, která spíš stojí dál za lajnou a běhá, hraje vysoké antukové míče," popsala Krejčíková.

Zatímco v neděli vybojovala vítězství až v tie-breaku třetí sady, dnes vyhrála ve dvou setech. Nechtěla ale hodnotit, jaký herní styl byl pro ni příjemnější. "Neřeším to," poznamenala dvojnásobná grandslamová šampionka.

V dnešním zápase dostala od umpirové rozhodčí napomenutí za překročení času, když si v gamu při soupeřčině podání příliš dlouho předělávala neposlušný drdol. Marně se hájila, že rychleji to nešlo. "Rozhodčí mi vysvětlovala, že soupeřka servírovala a ona se k tomu musí nějak vyjádřit. Myslím si, že to bylo asi zbytečné, ale je to tak, jsou tak pravidla, takže příště to budu muset vymyslet nějak jinak," komentovala tento okamžik.

Zatímco ve dvouhře má za sebou dvě vítězství a je mezi nejlepší šestnáctkou, ve čtyřhře se ještě na kurt s Kateřinou Siniakovou při obhajobě olympijského zlata z Tokia nedostaly. A to ani na trénink.

"Já pořád hraju singly a tím, že hraju ve dvanáct, tak se snažím šetřit síly, abych na zápas byla nažhavená a ready bojovat," vysvětlovala Krejčíková, proč ani neví, jestli nějakou společnou přípravu před prvním kolem na OH stihnou. V rámci olympijské přípravy ale minulý týden obnovily spolupráci a vyhrály antukový turnaj WTA v Praze.