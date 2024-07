Nadal je poprvé od Roland Garros 2022 ve finále, v Bastadu si o titul zahraje po 19 letech

Rafael Nadal postoupil do celkově 131. finále.

Rafael Nadal (38) na antuce ve švédském Bastadu necelý den po čtyřhodinovém maratonu otočil další třísetový duel a po výhře 4:6, 6:3, 6:4 nad chorvatským kvalifikantem ze druhé světové stovky Dujem Ajdukovičem (23) postoupil poprvé od triumfu na French Open 2022 do finále. O titul z generálky na olympiádu v Paříži si španělský šampion z roku 2005 zahraje s Portugalcem Nunem Borgesem (27), nebo Argentincem Thiagem Agustinem Tirantem (23).

Rafael Nadal kvůli operaci kyčle přišel o téměř celou loňskou sezonu a letos si pohrává s myšlenkou, že rok 2024 bude jeho posledním na profi okruhu. S ohledem na olympijský turnaj konaný na milované antuce v areálu Rolanda Garrose se dokonce vzdal travnatých akcí s vyvrcholením ve Wimbledonu a měsíc a půl po French Open se znovu představuje až tento týden na menším podniku ATP 250 v Bastadu.

Ve Švédsku sice startovali dva členové TOP 10 a bývalí šampioni Andrej Rubljov a Casper Ruud, oba však nezvládli hned své úvodní vystoupení a Nadal v oslabené konkurenci poprvé od července 2022 vyhrál čtyři zápasy po sobě.

V sobotu nastoupil ke svému prvnímu semifinále od Wimbledonu 2022 pouhých 19 hodin po čtyřhodinovém čtvrtfinále s Argentincem Marianem Navonem, po kterém si nebyl jistý v dalším pokračování. I v 38 letech ale dokázal zregenerovat, nastoupit a otočit další třísetový duel proti o 15 let mladšímu Duje Ajdukovičovi.

Proti chorvatskému kvalifikantovi, který až dosud nebyl nikdy ani ve čtvrtfinále, byl set a brejk dole, znovu však našel síly na obrat. V rozhodujícím dějství sice neudržel vedení 3:0 s dvěma brejky v zádech, což se mu za poslední dva dny stalo již potřetí, ale cestu k vítězství opět našel a po dvou a čtvrt hodinách zvítězil před zraky své manželky a syna 4:6, 6:3, 6:4.

Statistiky zápasu Rafael Nadal – Duje Ajdukovič Livesport

"Bylo to náročné. Soupeř má jeden z nejlepších bekhendů, co jsem kdy zažil," ocenil Nadal v rozhovoru na kurtu Ajdukoviče. "Nastoupil s velkým sebevědomím. Snažil jsem se na něj tlačit. Bylo to hodně, hodně těžké. Ale našel jsem způsob, jak přežít, a jsem po dlouhé době ve finále. Z toho mám velkou radost."

V Bastadu startuje počtvrté v kariéře a poprvé od roku 2005, kdy ve Švédsku porazil ve finálovém souboji dvou teenagerů Tomáše Berdycha a získal tehdy svůj 8. titul a jednu z 11 trofejí během jedné sezony.

Nyní 19 let po návratu do Švédska je ve finále znovu. Celkově si zahraje své 131. finále a první od French Open 2022, kdy slavil svůj 92. titul a 22. grandslamový triumf.

"Vždy je to skvělý pocit být ve finále. Vyhrál jsem tady čtyři zápasy v řadě, což se mi dva roky nepovedlo. Během té doby se stala spousta věcí. Před rokem jsem byl na velmi důležité operaci s kyčlí a jsem stále v procesu rekonvalescence. Takže některé věci nejdou tak snadno. Ale bojuju. Zápasy jako včera a dnes mi pomáhají zlepšovat spoustu věcí na kurtu. S tím jsem spokojený a uvidíme, zda budu zítra schopný hrát zase o trochu lépe," dodal Nadal.

V nedělním finále zkušený Španěl narazí na Portugalce Nuna Borgese, nebo Argentince Thiaga Agustina Tiranteho.

Nadal ze čtyřhry odstoupil

Nadal měl v sobotu odpoledne zabojovat s Norem Casperem Ruudem také o postup do finále čtyřhry, ze soutěže deblistů ale zřejmě kvůli velkému vytížení odstoupil. Bez boje tak postoupili do boje o titul Brazilci Orlando Luz a Rafael Matos.

