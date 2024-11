Nejrychlejší povrch na okruhu, podivoval se Alcaraz po překvapivém vypadnutí v Paříži

Carlos Alcaraz (21) po překvapivé čtvrteční porážce v osmifinále turnaje Masters 1000 v Paříži s domácím Ugem Humbertem (26) kroutil hlavou nad rychlostí kurtu v hale Bercy. "Nevím, proč tyhle změny dělají, ale je to asi nejrychlejší povrch na okruhu," posteskl si španělský mladík.

"V těchto podmínkách je strašně těžké hrát. Pro mě, pro mou úroveň hry. Snažím se přizpůsobit kurtu, jeho rychlosti. Myslel jsem, že mé hře bude sedět, ale není to tak," řekl zklamaný Alcaraz poté, co ve svém druhém vystoupení podlehl 1:6, 6:3, 5:7 domácímu Humbertovi.

"A když hrajete proti někomu jako je Ugo, je to těžké. Nenechá vás dostat se do rytmu, protože hraje velmi ploché údery a dnes navíc předváděl vyrovnaný výkon. Proto jsem nedokázal hrát dobrý tenis," vysvětloval španělský mladík. "Hodně trénuju, ale zápas vám to nenahradí, takže mě moje hra příliš nepřekvapila."

Alcaraz nepřipouští, že by jeho hře neseděly halové podmínky. "Ne, není to krytými kurty. Je to konkrétně o tomto kurtu. Nechci teď říct něco, co vyzní jako výmluva, protože Ugo si vítězství zasloužil. Ale když jsem hrál třeba Davis Cup, tak ten kurt byl výrazně pomalejší. A tady po prvním zápase vyšly statistiky, že je to nejrychlejší kurt na akcích Masters. Takže možná na celém okruhu. A to je šílené," kroutil hlavou druhý hráč světa.

Alcaraz se ve Francii představil deset dní poté, co startoval na štědře dotované exhibici v Rijádu. V Saúdské Arábii porazil Holgera Runeho i Rafaela Nadala, než ve finále neudržel vedení proti Janniku Sinnerovi. V Paříži ale překonal jen Nicoláse Jarryho, než ztroskotal na raketě druhého soupeře.

Statistiky zápasu Ugo Humbert – Carlos Alcaraz. Livesport / Enetpulse

"Na tomto turnaji je to asi nejrychlejší povrch za posledních 10 let. Nevím, proč to dělají. Nevím, proč dělají tak velké změny. Popravdě mě to překvapilo, když jsem sem dorazil a neměl tolik času se na to připravit. Možná jsem měl přijet dříve, abych si na podmínky více zvykl. Ale neudělal jsem to. Zkrátka jen nechápu, proč tohle dělají," dodal.

