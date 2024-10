Badosaová po roce a půl porazila hráčku TOP 10, Shuai Zhang pokračuje ve zmrtvýchvstání

Paula Badosaová (26) se po vleklých zdravotních problémech se zády vrací na výslunní. Na tisícovce v Pekingu smetla 6:4, 6:0 světovou trojku Jessicu Pegulaovou (30), s níž si poradila až ve čtvrtém vzájemném duelu, a na pátém ze šesti posledních turnajů vyhrála minimálně tři zápasy. Ve čtvrtfinále španělská tenistka, jež má od začátku Wimbledonu skvělou bilanci 20:4 a drží se ve hře o Turnaj mistryň, vyzve domácí Shuai Zhang (35). Čínská tenistka přehrála Polku Magdalenou Frechovou (26) a po rekordní sérii 24 porážek pokračuje v nečekaném 'zmrtvýchvstání'.

Bývalá světová dvojka Paula Badosaová dlouho laborovala s bolestmi zad. Loni nakonec přišla o druhou polovinu sezony, když zjistila, že musí léčit únavovou zlomeninu v oblasti zad. Bolesti ji trápily ještě několik měsíců po návratu. Skrečovala zápasy, odhlašovala se z turnajů.

Naději ale neztrácela a od května se postupně rozehrála do velmi dobré formy. Na devíti turnajích v řadě zvládla své úvodní vystoupení, osmkrát na nich porazila minimálně dvě soupeřky a šestkrát vyhrála třikrát po sobě. Ve Washingtonu ukončila více než dvouleté čekání na titul, byla v semifinále tisícovky v Cincinnati či ve čtvrtfinále US Open.

A nyní se šestadvacetileté Španělce daří i na podniku WTA 1000 v Pekingu, kde si odbývá debut v hlavní soutěži. Po Bulharce Viktoriji Tomovové a rozjeté Slovence Rebecce Šramkové neztratila set ani se skvěle hrající světovou trojkou a neoblíbenou soupeřkou Jessicou Pegulaovou, jež na předchozích třech akcích včetně US Open nechyběla ve finále.

Badosaová sice ve třetí hře neudržela servis a prohrávala 1:3, ale pak vývoj zcela ovládla. Za stavu 3:3 odvrátila brejkbol a od stavu 4:4 už o čtyři roky starší Američance nepovolila jediný game. Po 62 minutách hry zvítězila 6:4, 6:0 a ve čtvrtém vzájemném střetnutí si připsala premiérový úspěch.

"Jsem moc šťastná. Poprvé tady hraju hlavní soutěž, je to pro mě velmi speciální. Výsledky v poslední době pro mě moc znamenají. Dorazit na konci sezony do Číny a hrát dobrý tenis. Právě jsem porazila hráčku TOP 10, na ten výsledek jsem dlouho čekala," usmívala se v pozápasovém rozhovoru na kurtu Badosaová, jež porazila členku elitní desítky žebříčku poprvé od loňského května a sérii pěti nezdarů. Celkovou bilanci s hráčkami TOP 10 upravila na 12:20.

"Jsem vážně moc ráda, že jsem ve čtvrtfinále. Je to další příležitost se v dalším zápase zlepšovat a užívat si tento krásný sport," dodala Španělka, která vyhrála 17 z 20 posledních utkání.

Badosaová se v žebříčku letošní sezony posunula na 14. místo a stále má reálnou šanci kvalifikovat se na Turnaj mistryň. Na něm si zahrála pouze v roce 2021, kdy postoupila ze skupiny do semifinále.

Badosaová v Pekingu hraje také čtyřhru s Karolínou Muchovou, která bude o místo ve čtvrtfinále dvouhry bojovat až ve středu proti Cristině Bucsaové. O společné deblové čtvrtfinále by pak měly usilovat proti dvojici Hao-Ching Chan a Veronika Kuděrmetovová.

Španělku ve čtvrtfinále dvouhry čeká Shuai Zhang (H2H 0:0), jež na svém prvním turnaji před domácími fanoušky po čtyřech letech předvádí nečekaný restart singlové kariéry. Nejenže přerušila rekordní sérii 24 porážek a ukončila více než rok a půl dlouhé čekání na singlovou výhru (od ledna 2023), ale na prestižní akci dokázala porazit už čtyři soupeřky a navíc přitom neztratila ani set.

Po Mccartney Kesslerové, světové šestce Emmě Navarrové a Greetje Minnenové 35letá Číňanka přehrála i Polku Magdalenu Frechovou, kterou porazila 6:4, 6:2. Přestože třikrát neudržela podání a měla problém zápas ukončit, po využití pátého mečbolu a hodině a půl hry mohla znovu zvednout ruce nad hlavu.

"Dlouho jsem čekala na výhru. Opravdu dlouho. Tady jsem však cítila, že by to i díky energii těch lidí v publiku mohlo vyjít. Ale že z toho budou čtyři výhry a postup do čtvrtfinále, by mě ani ve snu nenapadlo," nevěří své nečekané jízdě sama Shuai Zhang.

Čínská veteránka se stala teprve čtvrtou hráčkou po sestrách Williamsových a Mirjaně Lučičové, jež po 35. narozeninách postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA 1000. A zároveň se stala teprve čtvrtou tenistkou mimo TOP 500, jež je ve čtvrtfinále tisícovky. Dostala se do společnosti Kim Clijstersové (Cincinnati 2009), Sloane Stephensové (Toronto 2017) a Naomi Ósakaové (Dauhá 2024).

Shuai Zhang za posledních 20 měsíců přepsala oba smutné rekordy. Když v březnu v Indian Wells utrpěla 18. porážku v řadě, překonala Američanku Sandy Collinsovou (1984-1987) a do historie se zapsala jako první tenistka s takto dlouhou šňůrou zápasů bez vítězství. V srpnu v Cincinnati pak 22. porážkou po sobě překonala i absolutní rekord Američana Vincenta Spadey (1999-2000).

Postupem do čtvrtfinále si finalistka letošního US Open ve čtyřhře žen Shuai Zhang zajistila posun k 250. místu světového žebříčku.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu