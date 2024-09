Shuai Zhang dál natahuje rekordní sérii porážek. Během roku a půl prohrála 24 zápasů v řadě

Bývalá 22. hráčka světa Shuai Zhang (35) od konce loňského ledna prohrála ve dvouhře již 24 zápasů v řadě, čímž dál prodlužuje smutný absolutní rekord na profi okruhu. Poslední neúspěch čínská finalistka letošního US Open ve čtyřhře žen utrpěla v jihokorejském Soulu, kde podlehla 4:6, 3:6 letos se trápící Rusce Veronice Kuděrmetovové (27).

Když Shuai Zhang na Australian Open 2023 postoupila do osmifinále, byla 22. hráčkou světa a užívala si své nejlepší singlové postavení. Na následném turnaji v Lyonu ale skončila ve druhém kole s kanárem od Maryny Zanevské a započala dobu temna.

Od 31. ledna 2023 ve dvouhře nevyhrála jediný zápas. Prohrála celkem 24 duelů v řadě a získala v nich jen sedm setů. Jedním z dlouhé šňůry nezdarů byla také loňská skreč na turnaji v Budapešti, kde tehdy s nalomeným sebevědomím po sérii 12 porážek neustála křivdu rozhodčích i netaktní chování soupeřky a kvůli panické atace vzdala.

Uplynul další více než rok a Shuai Zhang dál čeká na singlové vítězství. Poslední neúspěch zaznamenala v Soulu, kde v roce 2016 proměnila svůj jediný start v hlavní soutěži v semifinále. Letos vypadla hned v prvním kole, v němž pohrála s Veronikou Kuděrmetovovou. Rusce, kterou v jediném vzájemném duelu v roce 2020 porazila a která na 18 z 19 letošních turnajů nevyhrála víc jak jeden zápas, podlehla 4:6, 3:6.

Přitom Shuai Zhang nezačala vůbec špatně a vedla 4:1. Jenže pak ztratila 10 z 11 gamů a zpátky do hry se navzdory ještě jednomu brejku nevrátila.

Nejdelší série porážek

Shuai Zhang už letos přepsala oba smutné rekordy. Když v březnu v Indian Wells utrpěla 18. porážku v řadě, překonala Američanku Sandy Collinsovou (1984-1987) a do historie se zapsala jako první tenistka s takto dlouhou šňůrou zápasů bez vítězství. V srpnu v Cincinnati pak 22. porážkou po sobě překonala i absolutní rekord Američana Vincenta Spadey (1999-2000).

Zkušená Číňanka se už těžko bude v 35 letech vracet na menší turnaje ITF a bojovat o body do světového žebříčku. Dál však patří mezi nejlepší hráčky ve čtyřhře a na velkých turnajích má své místo jisté. Bývalá druhá deblistka světa a vítězka Australian Open 2019 a US Open 2021 ve čtyřhře žen (oba turnaje vyhrála s Australankou Samanthou Stosurovou) je aktuálně 33. deblistkou světa, před 10 dny si zahrála finále na US Open po boku Francouzky Kristiny Mladenovicové.

Hvězdy se odhlásily

Soul letos povýšil do kategorie WTA 500 a pořadatelé lákali na zvučná jména, postupně ale o spoustu hvězd přišli. Po všech přihlášených členkách TOP 10 (Ize Šwiatekové, loňské šampionce Jessice Pegulaové, Emmě Navarrové a Jeleně Rybakinové) či Karolíně Muchové se odhlásila také čerstvá šampionka z mexické Guadalajary Magdalena Frechová. Polka si chce po premiérovém triumfu odpočinout a do asijského turné vstoupí až na tisícovce v Pekingu.

Nejvýše nasazenými jsou tak v jihokorejské metropoli hráčky druhé světové desítky - Rusky Darja Kasatkinová, Ljudmila Samsonovová a Diana Šnajderová a Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová.

