Muchová zabojuje o druhý a největší titul, ve finále v Pekingu změří síly s Gauffovou

V neděli poznáme šampionku letošního ročníku China Open. Ve finále prestižní tisícovky v Pekingu se střetnou Karolína Muchová (28) a Coco Gauffová (20). Zatímco česká tenistka bude usilovat o svůj teprve druhý kariérní titul, premiérový na akcích větších než WTA 250 a první od Soulu 2019, Američanka může na nejvyšším okruhu triumfovat už poosmé v kariéře a poprvé od lednového vystoupení v Aucklandu.

Karolína Muchová porazila v semifinále 6:3, 6:4 Qinwen Zheng a oplatila domácí hvězdě a zlaté medailistce z olympijských her nedávnou porážku z finále menší antukové akce v Palermu. Bývalá světová osmička se těsně před Wimbledonem vrátila po devítiměsíční zdravotní pauze a vyhrála 18 z 23 duelů.

Po zmíněné zdravotní pauze se velmi rychle rozjela do formy a kromě aktuálního semifinále v Pekingu zapsala také čtvrtfinále v Eastbourne, finále v Palermu a své čtvrté semifinále na grandslamových podnicích (US Open). Zdá se, že je zpět ve formě, díky níž loni uhrála finále na French Open a v Cincinnati a semifinále na US Open.

Na probíhající tisícovce v Pekingu se nevešla mezi nasazené a musela odehrát šest zápasů. Set povolila pouze 15 utkání neporažené úřadující šampionce obou hardových grandslamů Aryně Sabalenkové ve čtvrtfinále, v němž se rvala o postup bezmála tři hodiny a Bělorusku udolala 7:6, 2:6, 6:4.

V historii China Open je žebříčkově nejníže postavenou finalistkou a mohla by jako první triumfovat po skalpech tří hráček TOP 10. Rodačka z Olomouce se ale nejspíše zaměří hlavně na to, aby vylepšila svou nelichotivou bilanci 1:4 ve finálových duelech. Jediný triumf slavila na podniku WTA 250 v Soulu v roce 2019 po výhře nad Magdou Linetteovou.

Vizitka Karolíny Muchové. Livesport

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking (finále)

Bilance: 18:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 12:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 14:18)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance ve finále: 0:1 (kariérní 1:4)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)

Muchová – China Open

Kariérní bilance: 6:1

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Blinkovová (6:1, 6:1), (30) Yue Yuan (6:3, 6:1), Cristianová (6:1, 6:3), Bucsaová (6:2, 6:0), (1) Sabalenková (7:6, 2:6, 6:4), (5) Qinwen Zheng (6:3, 6:4)

Coco Gauffová prohrávala v semifinále 4:6, 1:3 s Paulou Badosaovou a čelila za tohoto nepříznivého stavu celkem čtyřem brejkbolům. Všechny hrozby zlikvidovala a v posledních měsících skvěle hrající Španělku nakonec přetlačila 4:6, 6:4, 6:2. Zajistila si tak své první finále od ledna.

Ve druhém zápase po sobě dokonala obrat, potřebovala ho také ve čtvrtfinále s kvalifikantkou Julií Starodubcevovou. Potížím se nevyhnula ani v předchozích třech duelech, přičemž bývalá šampionka Naomi Ósakaová jí za stavu 1:1 na sety vzdala. Dvacetiletá Američanka má skvělou bilanci 9:1 na China Open, loni vypadla v semifinále.

Po neúspěšné obhajobě titulu na US Open, kterou zakončila již v osmifinálové fázi, změnila trenéra. Peking je jejím prvním turnajem pod vedením nového kouče Matta Dalyho a hned je z toho premiérové finále od úspěšné obhajoby v lednu v Aucklandu. V mezidobí přitom zaznamenala pět semifinále.

Ve finále je mnohem úspěšnější než Muchová. Pochlubit se může bilancí 7:1 a jediný nezdar zaregistrovala proti Ize Šwiatekové na French Open. V Pekingu zaútočí na svůj jasně největší titul mimo domácí půdu a může se stát nejmladší šampionkou této akce od Caroline Wozniacké v roce 2010 a druhou americkou (Serena Williamsová 2004 a 2013).

Vizitka Coco Gauffové. Livesport

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 46:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 27:8

Bilance proti hráčkám TOP 50: 19:15 (kariérní 83:70)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:0)

Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 7:1)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Gauffová – China Open

Kariérní bilance: 9:1

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Burelová (7:5, 6:3), (26) Boulterová (7:5, 6:2), Ósakaová (3:6, 6:4 skreč), Starodubcevová (2:6, 6:2, 6:2), (15) Badosaová (4:6, 6:4, 6:2)

Vzájemná bilance

Muchová prohrává 0:2. Obě aktérky absolvují své druhé kariérní finále na prestižních tisícovkách a shodou okolností se potkaly i v tom premiérovém loni v Cincinnati. Muchová prohrála na půdě USA jednoznačně 3:6, 4:6 a na Gauffovou nenašla recept ani o dva týdny později na US Open.

Nedělní program

CAPITAL GROUP DIAMOND (od 10:30 SELČ)

1. Erraniová/Paoliniová (5-It.) - H. Chan/V. Kuděrmetovová (7-Tchaj-wan/-)

2. Muchová (ČR) - Gauffová (4-USA) / nejdříve ve 13:00 SELČ

