Svrčina vyhrál challenger v Prostějově a má druhý titul. V českém finále porazil Macháče

Luboš Zabloudil

Dalibor Svrčina (20) se stal šestým domácím vítězem challengeru v Prostějově. Český mladík ve finále porazil 6:4, 6:2 o dva roky staršího krajana Tomáše Macháče (22) a také svůj druhý titul vybojoval na domácí antuce. V pondělí se díky němu může těšit na návrat do TOP 200.

Dalibor Svrčina si počtvrté v kariéře zahrál finále challengeru a také tentokrát na domácí antuce. Necelé dva roky po triumfu v pražské Stromovce dobyl i lépe dotovaný a kvalitněji obsazený turnaj v Prostějově.

Dvacetiletý Čech si finále na Hané zahrál druhý rok po sobě a zatímco loni nestačil na Víta Kopřivu, dnes si poradil s favorizovaným Tomášem Macháčem.

Hned v prvním gamu Svrčina ztratil podání, ale zareagoval rebrejkem a o další servis už nepřišel. Macháč si už po pátém gamu za stavu 2:3 vyžádal pauzu na ošetření kvůli bušení srdce a vysokému tepu, na kurt se však vrátil a utkání před zraky přítelkyně a nejlepší deblistky světa Kateřiny Siniakové bez viditelného omezení dohrál.

Lepším hráčem na kurtu byl ovšem Svrčina. Od stavu 5:4 vyhrál sedm z devíti gamů a po hodině a 37 minutách hry zvítězil v utkání hraném pod zataženou střechou 6:4, 6:2.

"Je to krásné. Jsem strašně rád, že jsem vybojoval to psychicky náročné finále. Oba se dobře známe a ty nervy hrajou roli. Jsem rád, že jsem to zvládl," radoval se v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi Svrčina, kterému k vítězství gratuloval i legendární Ivan Lendl.

Díky druhému triumfu se 232. hráč světa Svrčina posune v žebříčku na 192. místo a upevnil si pozici zajišťující start v kvalifikaci grandslamů.

"Ještě před turnajem jsem ani nečekal, že bych tady mohl hrát hlavní soutěž. Na listu jsem byl daleko mimo hlavní soutěž a nevěděl jsem, jestli nebudu muset do kvalifikace. Na poslední minutu jsem se do soutěže dostal a někdy to takhle pěkně vyjde. Před turnajem by mě nenapadlo, že tu obhájím finále, nebo dokonce vyhraju," přiznal rodák z Ostravy.

Dalibor Svrčina czech-open.cz

Macháč považuje finále za úspěch

Dvaadvacetiletý Macháč na Hanou dorazil se šňůrou čtyř porážek, v Prostějově ale postoupil bez ztráty setu až do svého celkově osmého challengerového finále. Pátý titul a první z antuky ale vybojovat nedokázal.

"Beru to jako úspěch. Předváděl jsem tu dobrý tenis oproti těm minulým týdnům, kdy jsem hrál nic moc. Jsem strašně rád za finále, i když prohra v něm mě štve dvojnásob. Jsem aspoň rád, že to vyhrál Dalík a nenechali jsme to cizincovi," řekl 127. tenista světového žebříčku Macháč a vrátil se ke zdravotní indispozici.

"Zahrál jsme servis a z ničeho nic mi vyskočilo srdce. Měl jsme tep asi 220. Párkrát se mi to už stalo, ale vždy to třeba po minutě přestalo. Teď jsem s tím hrál celý game a pak jsem čekal dvě a půl minuty na lavičce, než to spadne. Spadlo to, ale bylo to takový divný. Neprohrál jsme úplně kvůli tomu, ale celkově mě dnes zradilo tělo," litoval Macháč.

"Oba jsme začali nervózně. Ty podmínky tady na tom centru jsou nepříjemný, jiný než na předchozích turnajích na antuce. Ve čtvrtfinále i semifinále jsem si na to zvykal. Vždy jsem delší dobu chytal rytmus, ale dnes jsem zkazil až moc míčků a první set prohrál. Dalík zahrál ten druhý set strašně chytře. Já se snažil něco změnit, ale dnes prostě to nešlo," dodal.

Čtyřhru ovládl Pavlásek s Beharou

Čistě české finále se v Prostějově hrálo pošesté v historii. Svrčina se stal celkově šestým českým šampionem , když navázal na Bohdana Ulihrach (3 tituly), Radka Štěpánka (3), Jana Hájka (3), Jiřího Veselého (3) a loňského vítěze Kopřivu.

Českého vítěze měla také čtyřhra, už v pátek se z triumfu radoval Adam Pavlásek po boku Uruguayce Ariela Behara.

O předkrm se v Prostějově postarali v souboji generací 17letý Jakub Menšík a bývalý čtvrtý hráč světa a wimbledonský finalista Tomáš Berdych. Z těsné výhry se ve zkráceném utkání radoval o dvacet let mladší Menšík.

Výsledky challengeru v Prostějově