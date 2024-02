Sedmnáctiletý Fonseca žije svůj sen. V rodném Riu vyřadil i bývalého šampiona Garína

Juniorský grandslamový vítěz Joao Fonseca (17) na antuce v rodném Riu de Janeiro dál proslavuje své jméno. Po premiérové výhře na hlavním okruhu si brazilský mladík připsal i skalp šampiona z roku 2020 Chilana Cristiana Garína (27) a stal se druhým nejmladším čtvrtfinalistou turnaje kategorie ATP 500. Mezi osmičkou nejlepších nechybí ani britský obhájce titulu Cameron Norrie (28).

Joao Fonseca získal proti vítězi turnaje z roku 2020 Cristianu Garínovi první dva gamy zápasu, ale pak dvakrát přišel o podání a prohrával 3:4 s mankem brejku. Úvodní sadu ale přeci jen strhl na svou stranu ziskem tři gamů po sobě.

Zatímco v prvním dějství byl v každém druhém gamu k vidění brejk, ve druhém setu se devět her v řadě žádný z aktérů nepropracoval ani k brejkbolu. Až v 10. gamu se dočkal brazilský mladík, pro kterého šlo zároveň o mečbol. A když mu Garín pomohl nevynucenou chybou, mohl společně s publikem slavit další úspěch.

"Věděl jsem, že Cristian je zkušený kluk a ví, jak čelit tlaku. Já byl dnes na začátku trochu svázaný, ale rychle jsem se přizpůsobil, soustředil jsem se a za pomoci publika se mi podařilo vyhrát," radoval se brazilský mladík, jenž loni vyhrál juniorku na US Open.

V prvním kole sedmnáctiletý Fonseca smetl 6:0, 6:4 Francouze Arthura Filse a stal se prvním tenistou narozeným v roce 2006, který vyhrál zápas na turnaji ATP. A nyní se stal druhým nejmladším čtvrtfinalisou turnaje ATP 500 (od roku 2009) po Němci Alexanderu Zverevovi (Hamburk 2014).

"Žiju si svůj sen a zatím si moc neuvědomuju, čeho jsem dosáhl. Ale chci snít dál. Se svou cestou jsem spokojený, ale chci víc," prohlásil sebevědomý Fonseca, který vyrůstal 10 minut od areálu Jockey Club, kde před deseti lety jako sedmiletý sledoval triumf Rafaela Nadala.

"Jsem spokojený s tím, jak hraju a jak jsem vyrostl nejen technicky, ale i fyzicky a mentálně. Nejde dostatečně poděkovat svému týmu, rodině a přátelům," dodal tenista s dělovým forhendem a šikovnou rukou.

Ve čtvrtfinále se Fonseca utká s Marianem Navonem (h2h 1:0), kterého na podzim 2022 tři měsíce po oslavě 16. narozenin zdolal na domácím antukovém challengeru v Sao Leopoldo.

"Navone je můj starý známý. Před pár lety jsme spolu hráli a já si proti němu připsal svou druhou výhru. Bude to velmi těžký zápas, je to Argentinec, hodně toho oběhá a právě teď je v dobré formě," uvědomuje si Fonseca, který si ve světovém žebříčku zajistil posun z 655. na 341. místo. Případný pohádkový titul by ho katapultoval někam ke 111. příčce.

Dvaadvacetiletý Argentinec Navone si rovněž pod 'dohledem' Sochy Krista Spasitele připisuje premiérová vítězství na hlavním okruhu. Po krajanu Federicu Coriovi si poradil i s Němcem Yannickem Hanfmannem, kterého deklasoval 6:1, 6:2 a postupem do čtvrtfinále si zajistil posun do TOP 100.

Druhý nasazený Cameron Norrie ve druhém kole deklasoval dvakrát 6:1 letos se trápícího Chilana Marcela Tomáse Barriose. I když v úvodu nepotvrdil brejk na 2:0, ztratil v dalším průběhu už jen jeden game a po hodině slavil jednoznačné vítězství.

Britský tenista loni v Riu de Janeiro po finálovém skalpu Carlose Alcaraze získal svůj pátý a dosud poslední titul a letos ho může poprvé v kariéře obhájit. Jeho největší rival Alcaraz v Brazílii už nepokračuje, neboť v úterý kvůli zranění kotníku po dvou gamech vzdal utkání prvního kola.

Osmadvacetiletý Norrie se ve čtvrtfinále utká s domácím Thiagem Seybothem. Brazilský tenista si tento týden připisuje první výhry v hlavní soutěži na okruhu ATP od loňského července, když zvládl dva třísetové duely. Po Chilanu Alejandru Tabilovi si poradil i v deštěm do dvou dnů rozděleném utkání se Španělem Jaumem Munarem.

